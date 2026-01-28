2025年境外金融中心賺逾32億美元刷四年高 2026續航關鍵出爐

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年美國續降息、台美關稅談判帶動融資需求，及亞資中心效益逐步發酵，市場看好2026年3O獲利可望續強。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），為臺灣金融業承做跨境金融的重要平台。

3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，受美國暴力升息、債券評價轉負與資金成本攀升影響，2023、2024年連兩年跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，獲利才在暌違三年後重返「3」字頭。

關鍵轉折出現在第3季。9月美國啟動降息循環，美元資金成本回落，加上供應鏈移轉推升外幣放款需求，穩住3O獲利基本盤。

但年底市場波動加劇，11月起美股震盪、美債殖利率彈升，12月單月3O稅前盈餘降至2.52億美元、月減11%，連兩個月走跌，其中銀行OBU與證券OSU同步下滑，僅保險OIU相對撐盤。

就結構來看，銀行仍是3O獲利主力。12月OBU稅前盈餘為78.1億元，月減12%；但累計2025年全年仍賺進987.8億元、年增高達69.6%，寫近五年新高，折合約31.4億美元，幾乎撐起整體3O獲利。

銀行局副局長王允中表示，單月下滑主因是投資收益略減，但全年獲利成長，是因美國降息，帶動外幣定存利息費用下降，資金成本走低，提升淨利息收入。

銀行圈指出，2026年美國仍有機會續降息，美元資金成本可望進一步下降，有利固定利率債券的利息收入，台美關稅談判中的2,500億美元融資保證，首期約12.5億美元資金專款，也有利銀行外幣放款動能。

證券端方面，12月OSU稅前盈餘178萬美元，月減6%，全年賺9,808萬美元，較去年虧轉盈。證期局副局長黃仲豪說，全年轉盈是券商自營投資海外期貨、債券有投資利益。

保險端12月稅前盈餘176.2萬美元，月減四成，主因是壽險業利息收入增加，再保險賠款準備有利發展釋出增加，均抵銷了產險業衰退。

但2025年全年仍虧損245萬美元，保險局蔡火炎說，壽險業因利息收入減少、出售AC金融資產產生損失、投資預期信用減損等所致。

值得注意的是，全年有三家壽險業開張、新增賣了OIU保單已達七件、保費收入374.2萬美元，已超越2024年全年，顯示OIU業務已逐步走出谷底。