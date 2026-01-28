快訊

群益證獲ISO 14001環境管理系統國際認證 永續發展再締里程碑

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）28日宣布，繼完成能源管理與溫室氣體確信後，正式通過「ISO 14001:2015環境管理系統」國際認證，並在群益誠信永續經營辦公室成員的見證下，由BSI英國標準協會頒發證書。

這不僅代表群益證在環境績效管理、污染預防及法規遵循等方面已符合國際規範，更成功建構起「能源、溫室氣體、環境」的「環境治理鐵三角」，展現對員工、客戶、投資人以及社會的永續承諾。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「環境永續不僅是全球共識，更是企業經營不可或缺的一環。取得ISO14001認證，是對我們長期努力的肯定，也讓我們具備更完整的管理架構，可以在未來更有效率地降低營運對環境的影響。」

群益金鼎證券於2024年取得ISO50001能源管理系統認證後，在環境管理方面持續精進。2025年起透過 P-D-C-A（計劃-執行-檢查-行動）的管理系統運作過程，有效整合經第三方確信之ISO14064-1 溫室氣體數據、ISO 50001能源管理系統資料，識別營運中如能源消耗、紙張資源使用、廢棄物產生等關鍵因素。

藉由制定明確環境目標與具體行動計劃，群益持續追蹤數據並改善流程，在有效管理環境影響、提升資源效率的同時，更實質有助於降低營運成本。經過高層支持與團隊合作，於 2025年底順利通過審查，為公司的環境管理樹立新里程碑。

未來，群益金鼎證券將進一步將環境管理納入整體經營策略，例如採用節能設備、優先採購具環保標章的商品、減少辦公耗材使用，以及積極推動數位化文件與非紙化工作流程。

這些措施將有助於在維持高品質金融服務的同時，降低對自然資源的需求與環境負擔。

此外，群益亦在年度永續報告中定期揭露環境績效，包括能源消耗、廢棄物減量成果及環境管理目標達成進展，強化與投資人及客戶之間的透明度與信任。這樣的資訊揭露不只符合國際投資人對 ESG資訊的期待，也展現公司在永續經營上的負責態度。

隨氣候變遷日益受矚，金融業的角色已從資金中介走向「永續轉型推手」。群益金鼎證券此次達成ISO14001認證，在ESG實踐上逐步邁向國際化。未來將持續完善環境管理系統，並與產業夥伴、客戶及社會大眾共同推動綠色金融，為環境保護與社會福祉貢獻更大的力量。

