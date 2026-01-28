純網銀將來銀行總經理張恭賀真除 拚2027年營運損益轉正

將來銀行28日董事會通過總經理張恭賀真除案。該行表示，張恭賀2019年加入將來銀行籌備處擔任風控長，表現專業，深獲董事會器重及同仁信任，未來將繼續帶領團隊推動業務，朝2027年營運損益轉正目標前進。

張恭賀自去年11月起代理總經理一職，代理期間以行動力推動全行業務成長，存款、授信餘額均呈顯著增長。將來銀行指出，張恭賀銀行從業資歷25年，熟悉銀行業務且具金融專業，將秉持將來銀行誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責四大價值觀，發揮將來銀行股東夥伴生態、客戶信賴品牌、便捷科技平台及金融科技人才之四大核心能耐、持續創新金融科技，為客戶、夥伴、同仁及股東創造價值。