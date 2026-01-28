金價創天價5,200美元！年底挑戰6,000美元 天然資源基金半年大賺63%

國際金價走勢持續強勁，27日單日上漲3.4%，28日亞洲交易時段進一步攻上5,202.06美元，刷新歷史紀錄。今年以來，金價累積漲幅已達18%，延續去年以來的上升趨勢。

業界分析，本波金價上揚主要受到三項長期結構性因素驅動。第一，地緣政治不確定性持續，市場避險情緒升溫；第二，聯準會貨幣政策轉向預期增強，美元相對走弱；第三，新興市場央行持續增持黃金部位，推動全球去美元化進程。

值得注意的是，2025年全球央行黃金持有量自1996年以來首度超越美債持有量，顯示國際貨幣體系正面臨結構性調整。田中貴金屬工業數據顯示，日本黃金零售價攀升至每公克27,985日圓，年初以來上漲12.1%，反映民間投資需求依然強勁。

在通膨預期維持2.7%以上、逾7兆美元貨幣市場基金尋求投資標的的環境下，實物資產配置價值凸顯。美銀大宗商品策略師Michael Widmer指出，「過去金價漲勢往往會自我修正，但本次上漲具備不同的基本面支撐」。渣打銀行大宗商品研究主管Suki Cooper亦認為，在缺乏明顯技術面回檔信號情況下，金價仍有進一步上升空間。

除黃金外，白銀表現同樣值得關注。隨著人工智慧應用普及，全球數據中心用電需求激增，預估2026年將達1,050太瓦時，較2022年成長一倍。加上核能發電復甦、太陽能產業擴張，白銀工業需求呈現多元成長態勢。

目前白銀市場已連續六年出現供給缺口，年度短缺量約3億盎司。與黃金主要作為價值儲存工具不同，白銀兼具貨幣屬性與工業用途，在綠能轉型浪潮中扮演關鍵角色。

受惠於大宗商品價格上漲，國內天然資源類基金績效表現突出。據理柏統計，截至1月27日，富蘭克林華美新興趨勢傘型基金天然資源組合基金表現居首，一年期報酬率59.4%，半年期報酬率63.0%，今年來報酬率18.3%。

復華全球原物料基金今年來報酬率25.4%，安聯全球油礦金趨勢基金上漲11.7%，德銀遠東DWS全球原物料能源基金漲幅11.5%。整體而言，天然資源類基金在各類型基金中表現相對亮眼。

對於後市展望，德意志銀行與法國興業銀行預估年底前金價可望挑戰6,000美元，摩根士丹利目標價則設定在5,700美元。不過，投信法人提醒，儘管長期趨勢支撐天然資源投資主題，但投資人仍需留意短期波動風險。