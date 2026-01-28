美元走弱帶動日圓反彈 國內兩大首席經濟學家看日圓走勢

美國總統川普肯定美元走弱趨勢，帶動美元指數續跌、觸及近四年低點，非美貨幣全面走揚，日圓兌美元觸及152。國內兩大首席經濟學家指出，日圓走強主要來自官方干預訊號升溫與美元轉弱的短期因素，而非日本基本面出現實質翻轉。在日本發債規模持續擴大、美日利差仍高的情況下，後續走勢仍受干預預期主導，150至155日圓兌1美元區間成為市場關注焦點。

富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋分析，日圓走強有兩個原因，第一是陸媒報導，紐約聯邦儲備銀行日前罕見向金融機構詢問美元兌日圓報價，同時日本政府或有進場干預的動作，使得日圓在23日快速上升；第二是因美國兩黨協商期限即將到來，市場擔憂美國聯邦政府再度關門，使得美元有鬆動跡象，美國總統川普27日表態不在意美元走貶後，美元賣壓迅速加劇。目前日圓先看150價位，若是被破，下一關卡則看147。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日圓反彈並非基本面翻轉，僅是口頭干預的短期效應，在日本發債規模持續擴大的情況下，若買盤意願不足，日圓要出現趨勢性轉強並不容易，155日圓兌1美元可視為口頭干預過後走勢的重要關卡。

林啟超表示，上周以前外匯市場主要反映的是日本債市利率居高不下，美日利差仍大，日圓偏弱格局未變；但自上周五起，日本官方對匯市的口頭干預明顯升溫，加上川普公開表示美元走弱「很好」，成為觸發日圓止貶回升的關鍵因素。不過，日本基本面其實沒有改變，唯一不同的是市場對口頭干預的敏感度提高。

從市場行為觀察，日本最大期貨交易所數據顯示，近三日日本散戶減持規模約857億日圓空單部位，反映原本看空日圓的部位快速收斂。林啟超認為，隨著日本財長頻頻釋放干預訊號，加上川普再度口頭干預，市場短線不敢再大舉放空日圓。

林啟超進一步指出，日圓過度貶值不僅會推升資金外流，也會帶動日債與美債利率上行，某種程度上，口頭干預反而有助於緩解市場壓力。不過，整體環境並未出現實質轉折，155日圓兌1美元可視為重要關卡，155以下更多反映的是干預預期，而非基本面改善。