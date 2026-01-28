臺銀：未提供白銀存摺業務 請民眾切勿受不實訊息誤導
近日網路流傳標示為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點-投資前必讀」等文章，內容引用錯誤不實資訊，容易造成民眾誤解。該行特此聲明，臺灣銀行從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。
該行提醒民眾，凡涉及銀行各項金融商品、服務內容或投資資訊，請務必以臺灣銀行官方網站公告、正式新聞稿或各營業單位提供之資訊為準，避免因未經查證的文章或社群貼文而造成財務損失或遭遇詐騙風險。
臺銀強調如對貴金屬商品相關業務內容與服務有任何疑問，請透過臺灣銀行官方網站或是撥打貴金屬部客服專線（02）2349-4506進一步查詢，本行將竭誠為您服務，切勿輕信非官方之第三方網站或文章內容，以免自身權益受損。
