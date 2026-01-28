國票證券高層人事變天 何志強、邱榮澄接新任董總

國票金控（2889）、國票證券28日先後召開董事會，最終通過國票證券董事長及總經理人事案，確定換下親旺旺派陣營、國票證券董事長王祥文職位，改由新任董事何志強出任國票證券董事長一職，新任總經理則由現任國票證券董事邱榮澄出任。在公股主導下，國票證券董總高層新人事已大致底定。

28日上午首先召開的國票金（2889）董事會，針對擬改派子公司國票證券法人董事代表人的討論案當中，官股3席、耐斯集團3席、領航集團2席、美麗華1席共有9票同意，隸屬於旺旺集團的2席法人代表投下反對票、2席獨董棄權，因此通過改派法人董事何志強進入國票證券。

接著下午國票證券則召開兩場臨時董事會，一是先選任新任董事何志強為國票證券董事長，再由何志強親自主持董事會，選任國票證券董事邱榮澄為國票證新任總經理，以及改派國票證子公司國票期貨的法人董事。

國票證券董事會共有15席，據了解，今日國票證券董事會共有14席董事出席，在選任何志強為新任董事長一案，其中，有13席董事贊成，1席獨董陳學彥則反對。也就是說，今日不論是金控董事會、或是國票證券臨時董事會，在官股主導之下，官股結合耐斯、美麗華黃春發、台產（2832）李泰宏，皆已大獲全勝。

國票證券新任董事長何志強曾擔任多年的國票證券副董事長，也曾擔任太平洋證券董事長，在美麗華家族成員黃春發推薦下進入國票證券；而新任總經理邱榮澄則在證券業具有30多年的資歷，先後曾出任元大寶來證券執行副總經理、康和證券（6016）總經理，近年則在國票證券副董事長陳冠如延攬下，出任國票證券董事。

市場人士分析，隨著公股增持國票金的過程中，再到今日的國票金控董事會、國票證券董事會，此役除了宣告國票證券高層人事底定，由於國票證券在日後改選具有戰略意義，公股掌握國票證券，也讓公股在今年國票金改選更有勝算。