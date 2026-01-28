獨／金管會30日召集21家壽險喝咖啡 配套措施將公布

為協助壽險業降低外匯避險成本，金管會保險局預計於30日召集21家壽險公司開會，討論外匯價格變動準備金相關配套措施。據了解，此次會議將由各公司派員出席，預計每家公司約3人，下午將就整體配套措施進行說明與意見交換。

據消息指出，會中將聚焦於外匯避險成本節省的計算方式，以及節省下來的資金是否需回補至特別盈餘公積等資本項目。由於相關方案先前已有壽險公會提出版本，保險局亦進行部分修正，最終內容仍待會議中正式討論。

回顧壽險公會去年11月提出的建議版本，若在會計制度上給予壽險業調整空間，可望將NDF（無本金交割遠期外匯）避險成本約占避險部位3％的資金節省下來，估計每年可減少約900億元避險成本，15年累計可省下約1.35兆元，並可將這些資金累積至外匯價格變動準備金及特別盈餘公積。此外，壽險公會亦建議額外提列稅前盈餘5％至外價金或特別盈餘公積，以進一步強化財務韌性。

依照壽險公會提議，若依現行的暫行措施推估，15年後外價金累計可超過1兆元，足以因應一年內約10％的匯率波動風險，特別盈餘公積則可望增加約5,400億元；若再加計增提5％盈餘部分，合計約可強化逾1.3兆元的自我保險能力。不過最終版本仍以保險局修正後與業者討論為主。