安達人壽董座看好今年保費成長可期 推外溢保單守護運動健康

安達人壽董事長李崇言28日出席「安心溢起動定期保險」發表會，看好今年壽險業保費成長可期；而近年運動風氣盛行，安達人壽看準此趨勢，推出「安心溢起動定期保險」，為運動族群量身設計專屬防護網，提供筋骨類特定手術、意外骨折及骨折輔助器材、意外門診和特定事故身故等多重保障，守護全民運動健康。

展望今年，李崇言指出，安達人壽將持續深耕台灣、懷抱雄心壯志然後默默的做，雖未公布目標，但看好今年安達人壽新契約保費持續成長；以整體壽險業來看，若大環境持續良好的情況下，還是會向上發展，加上主管機關的支持，今年保費成長可期。而她也認為，「外溢+運動」是未來趨勢。

今年是壽險業接軌新制第一年，每家公司狀況都不同，李崇言表示，外商壽險公司應該大多沒有問題，尤其安達人壽經營穩健，與康健人壽整合也很順利，大家心都在一起，未來將繼續擴張，希望能夠更多的服務保戶。

根據運動部全民運動署最新公布的「2025年運動現況調查」，台灣參與運動人口比例達83.3%，約748萬人。其中規律運動人口比例達35.6%，創下十年新高，顯示全民運動已成為生活日常。在運動類型方面，以室內運動成長最多，其次為武藝／伸展／舞蹈及球類運動。

運動的初衷是為了讓身體更健康，但是運動過度或肌力不足都可能造成傷害，運動傷害風險無所不在。為了讓有運動習慣的民眾能夠安心活動，安達人壽特別設計「安心溢起動定期保險」，提供10年及20年繳費年期，針對運動族群量身打造四大保障：

1.特定筋骨手術保障：針對特定筋骨手術提供保險金及手術慰問保險金，減輕手術期間的經濟壓力。

2.骨折保險金、骨折輔助器材補償保險金：因高強度碰撞導致骨折，免住院也有保障；若醫師診斷需要輪椅、拐杖或步行器等輔助器材協助復健，也可申請補償保險金。

3.意外門診保險金：因意外事故至合格醫院或診所接受門診診療，無論回診或復健皆可申請，每一保單年度最高提供6次補貼。

4.身故及失能保障：因意外身故或意外失能最高給付保額100%；若屬特定事故，如熱中暑、熱衰竭、失溫、意外溺水、潛水夫病、橫紋肌溶解，再給付保額100%。

保單亦設計健康外溢機制，保戶每一保單年度只要於指定醫療院所「生生優動診所暨運動物理治療所」進行身體組成分析（inbody），指定之檢測項目數值符合保單條款約定之A+體位，次一保單年度表定年繳保險費可折減5%，鼓勵保戶定期關注自身健康。