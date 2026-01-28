2025年盈餘200億創新高 土地銀行2026年行務會議聚焦創新邁向永續

土地銀行28日召開年度行務會議，董事長何英明及總經理張志堅表示，土地銀行今年經營主軸是「創新引領．共創價值．邁向永續」，期許所有經理人求新求變、創造價值並升級永續經營模式，引領銀行獲利再創佳績。

何英明在致詞時回顧土地銀行去年表現，同時感謝全體同仁共同締造稅前盈餘200.34億元之歷史新高，備抵呆帳覆蓋率達到2,007.24%、逾放比僅0.07%皆居公股行庫之冠，更連續7年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優殊榮，並配合國家打詐政策攔阻詐騙金流、強化AI識詐模型，充分發揮國營銀行金融韌性及企業社會責任，以穩健的步伐迎接嶄新的一年。

隨著金融科技日新月異，何英明勉勵經理人依循年度策略主軸，從創新出發，善用人工智慧、自動化流程等科技工具升級行員「硬實力」與「軟實力」，培養銀行核心競爭力人才，進而成為客戶的最佳合作夥伴角色，攜手創造價值經濟。在綠色金融方面，以推動氣候變遷風險管理、溫室氣體盤查及善盡企業社會責任，遵循責任地圖制度及公司治理，藉此樹立ESG形象與誠信經營的企業文化，走向永續發展的道路。

同時，在對等關稅及金融環境波動下，因應國家政策使命，何英明也號召經理人攜手協助中小微企業度過難關，以「不動產一條龍」服務優勢，積極推動「外銷貸款優惠保證」與「中小微企業多元發展專案貸款」措施，讓產業資金調度更具彈性，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，成為中小微企業最堅實的後盾。

何英明最後期許全體同仁在「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸下，讓土地銀行成為臺灣最值得信賴的金融夥伴，在獲利數字成長之餘，樹立以人為本的金融服務，以熱誠與同理心對待每一位客戶的需求，成就企業、社會及環境永續榮景。

張志堅在致詞時則延伸年度策略主軸，具體提出「厚植金融韌性」、「深耕核心授信」、「開創多元獲利」、「善用數位科技」及「落實責任金融」等五大方針，從金融創新、價值經濟出發，進而建立永續未來的決心。在「厚植金融韌性」方針，土地銀行除了優化台、外幣存放款結構，提升活期性存款比率、控管資金成本，同步強化流動性管理與資產配置，穩定存放款利差，確保在市場波動環境下維持穩健經營。

「深耕核心授信」為土地銀行從不動產專業銀行優勢出發，進而推展企業金融與個人金融雙引擎，支持中小企業、新興產業園區等營運資金需求，配合政府政策協助都市更新與危老重建，拓展綠色融資、再生能源、低碳轉型及ESG永續相關授信，協助國內產業升級轉型。

在「開創多元獲利」方面，土地銀行整合企業與個人金融資源，從財富管理、信託、證券承銷、外匯及收單業務，跨產品、跨部門的整合多元行銷獲利模式，滿足客戶全方位金融理財需求，期藉此提升手續費與非利息收入比重，培養更穩健的獲利體質。

面對人工智慧浪潮，「善用數位科技」也是土地銀行關鍵方針，以資訊安全為基礎精進數位金融服務，導入智能客服、流程自動化與資料分析應用，優化線上申辦與內部作業流程，提升服務效率與客戶體驗。

最後，「落實責任金融」，張志堅強調，責任金融不僅是法規遵循，更是對社會的根本承諾，無論是防阻詐騙、保護客戶權益，或是強化內部治理機制，銀行都必須肩負起守護者的角色，藉此深化永續金融，確保在追求績效的同時，也能兼顧誠信透明、環境責任與社會信任，充分實踐公股銀行結合金融專業與社會使命的價值，為國人營造更安全的普惠金融環境。