鉅亨買基金AUM破1,200億元 年增26%

台灣原生金融科技業者、國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」公布2025年營運成果，基金總成交量近1,600億元創歷年新高，千萬以上高資產客戶數年增逾24%，推升整體資產規模突破1,200億元，年增26%，再創高峰！

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，去年台灣境內外基金總規模(AUM)年增16%，不含ETF則成長近15%。相較之下，鉅亨買基金資產規模則躍升26%，近三年累計更大增1.34倍，明顯超越市場動能。

張榮仁分析，「市場正在從『單點商品競爭』轉向『投資系統的競爭』」！張榮仁透露，「我們看到越來越多千萬級客戶，把鉅亨買基金當成長期配置的『主系統』」。去年千萬級資產客戶數成長了24%，好用的投資系統正是勝出關鍵。他以業界首創、可自訂現金流的自動化機制「鉅亨自由Pay」為例，因持續優化功能並導入試算工具，獲得市場肯定。去年下半年因二代補充保費議題延燒，鉅亨自由Pay迅速成為大家建構現金流的熱門選擇，全年申購量AUM年成長2.8倍，使用人數更激增近3倍！

鉅亨買基金另兩項旗艦投資方案表現同樣亮眼。被視為定期定額升級版的「鉅亨超底王」，AUM年增226%；主打母子基金的「鉅寶盆」，AUM也年增67%，顯示策略型投資需求持續擴大。

數位體驗方面，鉅亨買基金於2021年領先業界首推買基金APP，並於2025年全面改版，針對操作流程、資訊呈現進行系統性優化，在iOS與Android平台皆獲4.8顆星高評價。同時率先將AI導入客服系統，推出24小時運作的「智能客服阿牛」，即時回應投資人需求，整體滿意度高達98%，並保留真人客服團隊，形成兼具效率與溫度的雙軌服務模式。

張榮仁表示，隨著自主投資需求快速成長，「能讓投資變得夠簡單、夠穩定，AUM 成長自然就會超越市場。」未來將持續深化智能化策略、數位工具與AI服務三大方向，創造更有價值的基金服務。

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭連續三年投資預測命中率皆達九成，今年再次針對全球投資展望祭出八大市場預測，包含1.AI需求遠大於供給，離泡沫破滅還很遙遠；2.部分美企進入紅利收割期，投資轉為獲利動能；3.能源與太空成為AI的延伸；4.國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊；5.歐洲政治不穩定度高，慎選有財政政策空間國家；6.配合財政政策，日本央行鴿派升息；7.出口依然暢旺，台灣經濟持續成長；8.中國大陸內外需引擎同時熄火，印度有望成今年贏家。

羅瑤庭指出，2026年全球正站在科技突破與政治重組交會點，AI與高階科技持續推升全球生產力，美國與台灣創新型經濟體領先受惠，部分美企已進入獲利收割期，投資紅利可期。能源、太空與國家安全產業成長加速，政策導向資金流明顯。歐洲與中國大陸面臨結構挑戰，印度則展現長期成長潛力。建議投資人核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股票型基金為輔，有助掌握AI與創新產業的長期紅利，也能因應景氣回升期成長股的領先優勢。