臺灣企銀主辦 禾力建設28.6億聯貸案簽約
臺灣企銀（2834）統籌主辦禾力建設股份有限公司新台幣28.6億元聯合授信案，於1月28日舉行簽約儀式，由臺灣企銀副總經理曾國樑代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。
聯貸案由臺灣企銀統籌主辦並擔任管理銀行，華南商業銀行、兆豐票券金融公司擔任共同主辦銀行，中華票券金融公司、彰化商業銀行、安泰商業銀行、高雄銀行、第一商業銀行等金融機構踴躍參貸，認貸金額達32.3億元，超額認貸112.94％，最終簽約金額為28.6億元。
禾力建設為義力營造集團轉投資企業，義力營造長期深耕台灣營造產業，為內政部評選的優良營造業者，榮獲ISO 45001職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001品質管理系統驗證及職安衛生與工程服務品質金安獎、金質獎等肯定。
禾力建設為該集團旗下專職建築開發之優良中小企業，本案資金將提供禾力建設興建大型廠辦大樓建案所需，建案地點近霧峰交流道、74快速道路及高鐵臺中站，緊鄰大里、太平、仁化等產業區，可與台中軟體園區形成完整產業供應鏈整合，推動台中地方產業發展。
