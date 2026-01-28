快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

臺灣企銀主辦 禾力建設28.6億聯貸案簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀副總經理曾國樑（右）代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀副總經理曾國樑（右）代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。圖／臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）統籌主辦禾力建設股份有限公司新台幣28.6億元聯合授信案，於1月28日舉行簽約儀式，由臺灣企銀副總經理曾國樑代表聯貸銀行團與禾力建設董事長劉進輝簽訂聯合授信合約。

聯貸案由臺灣企銀統籌主辦並擔任管理銀行，華南商業銀行、兆豐票券金融公司擔任共同主辦銀行，中華票券金融公司、彰化商業銀行、安泰商業銀行、高雄銀行、第一商業銀行等金融機構踴躍參貸，認貸金額達32.3億元，超額認貸112.94％，最終簽約金額為28.6億元。

禾力建設為義力營造集團轉投資企業，義力營造長期深耕台灣營造產業，為內政部評選的優良營造業者，榮獲ISO 45001職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001品質管理系統驗證及職安衛生與工程服務品質金安獎、金質獎等肯定。

禾力建設為該集團旗下專職建築開發之優良中小企業，本案資金將提供禾力建設興建大型廠辦大樓建案所需，建案地點近霧峰交流道、74快速道路及高鐵臺中站，緊鄰大里、太平、仁化等產業區，可與台中軟體園區形成完整產業供應鏈整合，推動台中地方產業發展。

臺灣企銀

延伸閱讀

彰化大樓工地板材11樓墜落 砸爛車爆出巨響居民「以為是炸彈」

民眾黨版軍購條例草案 國防部4聲明批：內容不完整 缺乏專業評估

高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

哈日族注意！台企銀日圓定存年利率10% 最低門檻日幣50萬元起

相關新聞

獨／國票召開三場董事會完成證券子公司提前變天 幕後關鍵人物是他

國票金控今（28）日上午召開董事會，已確定以9票贊成票的過半票數（另有2席法人董事反對、2席棄權）通過對國票證券董事長王...

熱錢帶動股匯 新台幣今日強升1.5角以31.32元作收

今日新台幣兌美元匯率走勢強勁，收在31.32元，勁揚1.5角，匯銀主管表示，熱錢帶動股匯雙漲，加上國際美元偏弱，新台幣升...

南山人壽推出美元利變保單「豐傳保倍」

世界銀行（World Bank）日前發布最新報告，認為2026年全球經濟展現出超乎預期的韌性，上修全年全球GDP成長率至...

過去十年台股開紅盤機率八成 永豐金證券數位求籤、保庇股民抽紅包

歷史資料統計，2016年起的過去十年台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最...

國泰期貨獲 ISO 10002認證 接軌客戶滿意管理國際標準

國泰期貨宣布正式通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，不僅象徵國泰期貨在申訴處理流程的專業化...

台股封關前震盪升溫 「凱基股股漲」建議上半年拚波動、下半年看趨勢

2026年台股在新年開局延續強勢格局，加權指數多次突破三萬點整數關卡並再創歷史新高，成交量維持高檔水位，顯示市場資金動能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。