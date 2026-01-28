快訊

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

渣打銀：AI表現不如預期等4風險 影響今年市場基本面

中央社／ 台北28日電

渣打銀今天表示，全球地緣政治局勢急劇升溫，儘管外部環境動盪，對2026年金融市場基本面展望依舊抱持建設性看法，投資人須留意系統性的信用事件風險、通膨捲土重來、日本央行貨幣政策，以及人工智慧（AI）表現不如預期等4個風險因素，可能影響市場表現。

展望2026年金融市場基本面，渣打銀行財富方案非洲、中東及歐洲區首席投資總監紀文博（ManpreetGill）透過新聞稿指出，雖然路途難免顛簸，但預期股市將持續上漲，債券將是具吸引力的收益來源，而黃金與其他另類資產也將發揮投資組合分散風險的預期作用。

紀文博表示，今年有4個關鍵風險值得密切監控，包括發生重大且具潛在系統性的信用事件、通膨意外死灰復燃、日本央行貨幣政策緊縮導致全球流動性萎縮，以及AI表現令人大失所望等風險。

其中，紀文博提及，近年市場高度關注AI，最大的擔憂在於，市場的看多預期已被推升至極高水準，以至於企業即便繳出非常好的財報或投資成果，仍可能被市場視為令人失望。

紀文博建議，投資人可增持另類策略作為分散投資組合風險的工具，除了黃金，其他主要的另類投資策略亦有助於建立多元化的報酬來源，此外，股市布局可跨出美國科技股，增持「非美股票」可提供與AI主題相關性較低的額外報酬來源。

紀文博也說，雖然大多數美元計價債券最終仍受美國聯準會政策牽動，但非美元債券提供布局於不同利率週期的機會，且若美元走弱，這類資產將可受惠。

此外，滙豐（台灣）商業銀行今天指出，根據「滙豐Global Trade Pulse貿易調查」報告，高達68%的亞洲企業表示，貿易政策影響較6個月前轉趨明朗，平均而言，亞洲企業預測未來2年營收將受到13%的負面影響，低於約6個月前的18%。同時，僅18%的亞洲企業擔心營收損失達到25%以上，較6個月前的35%下降一半，亦略低於全球平均22%。

滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（AdityaGahlaut）分析，數據顯示亞洲企業正在逐步適應新的環境；關稅不確定性刺激亞洲市場，而日益增強的確定感讓亞洲企業能夠做出更明智的決策，並提前規劃。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，亞洲消費市場正不斷擴張，數位經濟蓬勃發展，加上供應鏈網絡發展成熟，吸引全球企業布局。

滙豐銀說明，「滙豐Global Trade Pulse貿易調查」於2025年10月6日至21日間進行，訪問17個市場共6750家企業，受訪企業均有從事國際業務。其中683家過去12個月全球營業額達到20億美元以上，2448家為5億至20億美元間，3619家為5000萬至5億美元間。

渣打銀行

延伸閱讀

渣打銀紀文博：四大風險因素 可能影響2026年市場表現

立委問黃金還會漲？臺銀黃金王子這樣說 財長坦言自己沒買

中國民眾現黃金投資熱 銀行保險箱搶手

2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

相關新聞

獨／國票召開三場董事會完成證券子公司提前變天 幕後關鍵人物是他

國票金控今（28）日上午召開董事會，已確定以9票贊成票的過半票數（另有2席法人董事反對、2席棄權）通過對國票證券董事長王...

熱錢帶動股匯 新台幣今日強升1.5角以31.32元作收

今日新台幣兌美元匯率走勢強勁，收在31.32元，勁揚1.5角，匯銀主管表示，熱錢帶動股匯雙漲，加上國際美元偏弱，新台幣升...

南山人壽推出美元利變保單「豐傳保倍」

世界銀行（World Bank）日前發布最新報告，認為2026年全球經濟展現出超乎預期的韌性，上修全年全球GDP成長率至...

過去十年台股開紅盤機率八成 永豐金證券數位求籤、保庇股民抽紅包

歷史資料統計，2016年起的過去十年台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最...

國泰期貨獲 ISO 10002認證 接軌客戶滿意管理國際標準

國泰期貨宣布正式通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，不僅象徵國泰期貨在申訴處理流程的專業化...

台股封關前震盪升溫 「凱基股股漲」建議上半年拚波動、下半年看趨勢

2026年台股在新年開局延續強勢格局，加權指數多次突破三萬點整數關卡並再創歷史新高，成交量維持高檔水位，顯示市場資金動能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。