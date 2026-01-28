證交所ETF造市者競賽 元富證獲頒總獎金第一名

台新新光金控旗下元富證券1月26日在證交所2025年下半年度ETF流動量提供者造市獎勵競賽活動」頒獎獲頒總獎金為同業第一名，該公司深耕ETF造市有成，於被動股票型、主動股票型、平衡型、被動債券型及主動債券型等多元ETF類別中，皆有多檔商品名列造市獎前三名，整體表現居同業之冠。此外，櫃買中心舉辦之獎勵競賽，元富摘下「ETF 造市英雄獎」，以每日平均成交量於同業評比中名列前三。此次雙料獲獎，展現元富證券長期深耕 ETF 市場、穩健履行造市責任的成果。

近年來，ETF投資熱潮持續升溫，其產品類型涵蓋指數型、高股息、債券型，並延伸至近年上市的主動式ETF，市場規模與交易動能持續擴大。投資人得以在盤中即時買賣、價格緊貼淨值，其背後仰賴的正是造市商穩定報價與有效調節供需的專業機制，對於市場運作效率具有決定性影響。造市商在ETF市場中扮演不可或缺的關鍵角色，透過持續提供具深度與連續性的雙向報價，協助市場維持充沛流動性與價格有效性，進而保障投資人交易權益。

元富證券自 2023 年起擴大流動量提供者的標的檔數，並將造市範圍拓展至債券相關商品，有效提升市場流動性，帶動整體成交量與市占率較以往顯著成長。在造市實務表現上，元富秉持「流動性優先、投資人至上」的核心原則，於不同市場情境下持續提供穩定且具競爭力的買賣報價，確保投資人能以合理價格完成交易。進一步強化 ETF 市場的吸引力與信任基礎，提升成交量與市場深度，讓投資人享有更佳的交易體驗。

在ETF 經營布局方面，元富近年造市檔數與涵蓋率持續擴增，參與多元化 ETF 造市，標的涵蓋國內外股票型、債券型及特色主題型商品，協助市場建立更完整的投資選擇與流動性結構。同時，公司亦積極加強與投信公司的合作，透過完善造市制度與持續溝通機制，提升市場流動性，並擴大投資人參與程度。

展望未來，元富證券將持續配合主管機關政策方向，強化造市能量與風險控管機制，並拓展 ETF 相關服務與產品布局。透過專業經營與持續創新，元富證券期待為資本市場注入更多活力，並為投資人創造長期且穩健的價值。