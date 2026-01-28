元大證券推動優質企業上市櫃表現卓越 獲證交所及櫃買中心肯定

臺灣證券交易所2026年1月8日舉辦2025年度中介機構頒獎典禮，表揚對台灣資本市場具卓越貢獻之金融機構。元大證券憑藉領先業界的承銷實力與深厚的市場造市能力，一舉奪下攜手同行獎-證券承銷商第一名、邁向未來獎-IPO籌資金額第一名及邁向未來獎-IPO市值第一名，榮獲三冠王殊榮，另獲得推動創新獎-證券承銷商，總共囊括證交所四大關鍵獎項；元大證券亦獲證券櫃檯買賣中心頒發推薦輔導登錄興櫃績效獎，展現從興櫃輔導到上市掛牌全方位的投資銀行龍頭實力。

元大證券在2025年的資本市場表現亮眼，獲選「攜手同行獎-證券承銷商」第一名。此獎項不僅代表元大證券在承銷案件數量上的領先優勢，更肯定其在維持市場流動性、協助企業完善財務架構，以及提供投資人優質投資標的上的專業耕耘。

值得關注的是，元大證券今年同時榮獲「推動創新獎-證券承銷商」，這代表著元大證券積極響應政策、推動具成長潛力的優質企業登錄台灣創新板 (TIB)。

象徵企業掛牌綜合成效的「邁向未來獎」中，元大證券包攬雙料冠軍，寫下市場新標竿：

─IPO籌資金額第一名：展現元大證券強大的募集資金能力，有效協助優質企業取得擴張資金，推動產業升級。

─IPO市值第一名：顯示元大證券精準的訂價策略與市場眼光，協助企業掛牌後獲得投資大眾高度認同，為資本市場注入強大活水。

作為台灣投資銀行的領航者，元大證券積極響應主管機關政策，2025年協助多間涵蓋半導體、AI 整合應用、資安及能源效率等指標性企業完成上市掛牌，包括：半導體測試設備龍頭—鴻勁精密、AI機器人領航者—達明、AI伺服器—永擎、聲學ASIC專家—意騰-KY、資安及軟體服務龍頭—中華資安，以及繼電器大廠—松川精密等。

此外，正在遞件而即將進行承銷掛牌的公司也展現出強大陣容，包括：ABF 真空壓模機—長廣、藥物霧化器—心誠鎂、研磨墊大廠—頌勝科技、車用電子品牌—神達數位、資安產品獨角獸—奧義賽博-KY（7823）、肝臟相關新藥研發—泰宗（4169）等。

元大證券不僅在上市端表現卓越，在興櫃階段的輔導成效亦獲得櫃買中心頒發「推薦輔導登錄興櫃績效獎」肯定。從企業早期的興櫃登錄到壯大後上市，元大證券提供一站式的金融顧問服務，顯著提升台灣資本市場的整體質與量，進一步鞏固台灣產業在全球供應鏈中的關鍵地位。

展望未來，元大證券將持續秉持專業誠信，優化承銷流程並結合永續金融指標，帶領台灣優質企業走向國際舞台，為投資人與企業創造最大價值。