元大銀行送限量開運小物 迎馬年好運奔騰

歡喜迎接象徵奔騰與活力的馬年到來，元大銀行特別為客戶推出限量新春開運小物「馬上有錢」水晶擺飾，「馬上有錢」水晶擺飾名字應景討喜，以黃水晶材質製成，馬背上有個元寶，黃水晶及元寶都代表著財富，寓意財富加乘，希望在新的一年與客戶攜手讓財富穩健的增值加乘，即日起客戶至元大銀行全台149家分行臨櫃辦理業務，即有機會獲得「馬上有錢」水晶擺飾。

元大銀行自2020年起，推出生肖系列撲滿，每年推出即引起客戶收藏熱潮，馬年的「億馬當先」撲滿炯炯有神的眼睛，搭配上揚的尾巴，造型極為吸睛可愛，即日起至2026年3月31日止，客戶參加「點點樂」專案並完成專案指定任務，即可獲得限量的「億馬當先」撲滿一個，歡迎蒞臨分行洽詢專案內容。

新春伊始，元大銀行建議客戶可為自己的資產配置與風險管理做個整體的檢視，以穩定資產及現金流管理，確保財務計畫的延續性。而保險理財的核心在為客戶平衡報酬與風險，可作為客戶年終獎金理財規劃之選項，將資金有效轉化為中長期保障與穩定現金流，優化整體資產架構，於資產配置中發揮更具策略性的功能，穩固退休與傳承規劃的保障基礎。

元大銀行秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」經營理念，不斷強化財富管理業務的價值，結合元大金控集團資源擁有多樣的保險及理財商品，滿足客戶人生各階段的理財需求，積極培訓理財人員取得最高階理財規劃CFP證照，提升專業度及客戶的認同度，近年更積極導入AI，增進客戶體驗、服務效率與優化內部運作，運用AI建立完善的內控機制，保全客戶所託付的資產。

有鑑於詐騙猖獗，元大銀行亦積極投入阻詐宣導，於官網更新詐騙手法及預防策略，並設立防詐諮詢專線、官網防詐專區、提供可疑網址辨識服務，協助客戶快速辨識詐騙風險，為打造更安心的交易環境盡一份心力。