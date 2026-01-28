2026開局熱錢猛！LINE Bank美元匯款量飆新高 交易額暴增3.9倍

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2026年初國人海外投資大爆發！根據LINE Bank（連線商業銀行）統計，截至1月18日止，今年美元匯出交易人數及金額分別達到去年同期的3.3倍與3.9倍，資金主要流向美國券商。春節前熱錢湧動，LINE Bank 28日宣布自即日起至農曆年前，將不定期推出「美元讓4分」的「快閃優匯」活動，主打「超低手續費」匯款美金10萬僅需新台幣150元。

LINE Bank觀察客戶外匯資金流向發現，高達86%的客戶直接將資金匯往美國三大券商，其中美國Firstrade（第一證券）是半數資金的匯出地，近9成的單筆匯款金額超過1,000美元，顯見大眾正積極透過LINE Bank幾近零時差的匯款管道，布局美股市場。

由於美國券商（Firstrade）限時優惠針對1,000美元以上的匯款提供25美元（約新台幣800元）的手續費補貼，搭配LINE Bank僅新台幣150元匯費，投資人每筆匯款等同免手續費能額外賺超過新台幣600元的差額，讓LINE Bank的超低手續費在Threads、PTT 等各大社群引發熱議。

隨著企業尾牙、年終獎金陸續發放，LINE Bank鼓勵投資人提早儲備美元資金並進行理財規劃，春節前夕推出連續四周的「美元快閃讓4分」快閃優匯活動。若暫無投資計劃的客戶，亦可選擇「美元定存1個月3.3%」的高利方案。

LINE Bank強調即便在農曆春節期間，外匯服務也24小時不打烊，投資與國際市場保持同步。如有大額匯款需求，不妨儘早開立外幣帳戶、NFC感應自然人憑證與視訊升級約定帳號，可匯款最高單筆10萬美元。

