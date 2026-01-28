打造行車安全網 將來銀行推「買車險抽機車」

為落實普惠金融並建構行車安全網，純網銀將來銀行NEXT BANK推出「一保兩得新年騎新車」專案，投保500元以上即可抽價值76,980元的Gogoro VIVA MIX BELT電動機車及無印良品（MUJI）千元電子禮券，鼓勵騎士檢視保障狀態及保單效期，不僅擁有行車保障，又享騎乘新車過新年的驚喜。

將來銀行指出，本次專案係盼引導更多國人建立「風險保障」認知，透過強制險、車體險甚至是超額責任險，以數位推動保險發揮社會安全網的最後一道防線功能，成為騎士們因應交通風險的實質後盾。

為大幅提升騎士主動檢視保障意願，將來銀行設計了極具吸引力且低門檻的機制。即日起至 3 月底，凡於將來銀行網路投保專區投保並輸入活動代號「2026EN1」，即可參加。活動採累積制，保費每滿 500 元即獲一次抽獎機會，且次數隨金額無上限累積；除投保機車險外，汽車險、旅平險等亦可累積。首次轉投將來銀行的車主，更祭出每輛車額外加獲5次抽獎機會。

此外，專對平日不太開車，或僅在假日開車的族群，將來銀行提供具獨特性的「假日汽車險」，每年最高可省下約40%的保險費。更多詳情，可參閱官網資訊。國人除可透過網路投保節省保費外，將來銀行也提醒，優良駕駛行為且車險不斷保，於續保時可享特定險種最高30%的「無理賠紀錄」減費，藉此獲得實質回饋。

將來銀行本次獎項結合數位生活與 ESG 承諾，頭獎為 Gogoro VIVA MIX 電動機車，推動將來銀行以數位金融出發，延伸至綠色出行；另也有30份無印良品（MUJI）千元電子禮券作為新春祝福。