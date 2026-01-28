獨／國票召開三場董事會完成證券子公司提前變天 幕後關鍵人物是他

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票召開三場董事會，證券子公司提前變天，幕後關鍵靈魂人物是他。圖／國票金提供
國票召開三場董事會，證券子公司提前變天，幕後關鍵靈魂人物是他。圖／國票金提供

國票金控今（28）日上午召開董事會，已確定以9票贊成票的過半票數（另有2席法人董事反對、2席棄權）通過對國票證券董事長王祥文的董事資格解任，隨即在下午由國票證券副董事長陳冠如召開國票證券董事會，重新選任新任董事何志強為國票證券董事長，並且由何親自召集董事會，選任國票證券董事邱榮澄為新任總經理，至此，國票證券董總高層新人事全面底定。

除了國票證券新任董事長何志強曾任太平洋證券董事長、國票證券副董事長，新任總經理邱榮澄，曾任康和證券總經理、寶來證券金融市場處執行副總、元大寶來證券執行副總、華川資產管理公司副董事長，資歷可說相當豐富完整。

財政部請出的幕後關鍵靈魂人物是他

據指出，這次財政部親自督軍整個國票證券董總解任、改選案的進行，尤其財政部次長阮清華，連周末都為此事在開會，並且親自與重要民股美亞鋼管董事長黃春發、台產董事長李泰宏會面，爭取民股的支持，才使得這次的國票證券高層人事，在今年五月國票金控改選之前，就先提前「變天」。

財政部在國票金經營權之戰的布局，背後亦有高手指點，據了解，這位高手正是在過去財政部與台新金的彰銀經營權之戰，應財政部之邀出手相助，在經營權之戰向來有「王牌律師」封號的知名律師梁懷信，財政部去年面對國票金問題時再度碰到「僵局」，這也使財政部再度請出梁懷信出山幫忙，同樣比照彰銀案，梁懷信同樣是義助公股陣營，分文不取。

一位知情人士指出，國票金控在去年三、四月間，由人旺集團提案公司章程修章案，引起公股陣營的錯愕，修章案要把原本的董事席次15席，修成11席至15席，表面上是為了方便增加獨董席次，但實際上最低席次11席卻觸動了公股的敏感神經，因為席次越少，股份少的股東越會被排擠。

另一方面，民股之間的爭執早就使公股不堪其擾之外，公股陣營還發現，人旺集團早已出手為2026年的這場董事會全面改選，簽下了市場第一大全通、第三大聯洲這兩大民間徵求通路，而公股陣營還是在耐斯集團的牽線之下，才趕在最後簽下第二大通路長龍企管。這兩件事升高了公股陣營對今年國票金改選的危機意識，於是財政部再度請出梁懷信力助公股陣營。

靈魂人物出招使人旺集團席次7變4 為國票證券提前變天埋伏筆

事實上，梁懷信並非第一次參與國票金改選的布局。早在2023年，梁懷信不僅和財政部併肩作戰，而且在最為關鍵的席次分配部分獻策，把原本人旺集團在2020年取得的7席法人董事改為3席，另外4席則分別由黃春發與李泰宏取得，兩人分別取得了二席法人董事，和一席法人董事加一席獨董。

一位了解當年情況的公股陣營人士指出，倘若不是2023年把其中4席改由領航和美亞鋼管指派，那麼今天就無法完成國票證券董總的改派，屆時股東名冊、股東會紀念品等等，全由人旺集團派的董總掌握，公股陣營今年5月底的改選恐怕不妙。

而公股陣營之所以大力加碼國票金持股，迄今至少已達22%，也正是因為人旺集團去年已先簽了委託書徵求通路，公股已經落後，勢必得從股權補回來；此次國票證券經營高層提前變天，在選務上至少能維持中立，今年5月底改選的結果，若無意外，席次一定大躍進，能否握有董事長、總經理的指派權，也將成為下一階段的觀戰重點。

國票金控 財政部

