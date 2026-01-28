熱錢帶動股匯 新台幣今日強升1.5角以31.32元作收

今日新台幣兌美元匯率走勢強勁，收在31.32元，勁揚1.5角，匯銀主管表示，熱錢帶動股匯雙漲，加上國際美元偏弱，新台幣升勢恐怕還沒完。

值得注意的是，尾盤匯市並未出現劇烈波動，匯銀主管認為，過去央行尾盤作價的情況，在台美匯率聯合聲明發布後，可能會愈來愈少，今日交易中沒有大規模進場干預，新台幣升值主要由資金動能與基本面驅動。

台股加權指數單日大漲485點，熱錢看好台股，匯銀主管指出，早盤有資金匯入，帶動新台幣升值。其次，在國際美元走弱的格局下，亞幣受到日圓盤堅影響，包括韓元、星幣及馬幣都走升，新台幣當然沒有貶值空間。

從技術面觀察，近期美元兌新台幣可能會在31.2～31.7區間震盪，尤其在新台幣連五升的情況下，短線動能轉強，預計31元大關可能會是多空交戰的關鍵價位。