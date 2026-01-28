新版新台幣鈔券主題票選啟動 民盼納入「維持現狀」選項
【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】新台幣鈔票改版計畫已於2025年10月底正式啟動，中央銀行規劃以「臺灣之美」作為新版鈔券系列主題，並擬定12項不同面額的設計方向，即日起開放民眾於央行官網參與網路票選，希望藉此提升社會對新版鈔券的認同感，凝聚公共共識。
不過，票選活動消息曝光之後，已有不少民眾透過投書媒體、社群平台貼文以及在新聞底下留言反映意見，認為現行新台幣鈔券已具高度辨識度與長期使用情感，設計風格與人物象徵深入人心，未必有迫切更換必要；還有民眾質疑這是為了政治化操作，而浪費不必要的鉅額公帑。
民眾投書媒體指出，既然此次票選強調「民意參與」與「社會共識」，就應同時納入「維持現狀、不改版」作為正式選項，讓支持保留現行設計的聲音能被完整呈現。
民眾表示，鈔券不僅是支付工具，更承載歷史記憶與世代情感，若缺乏「不改變」的選擇，恐使票選結果無法真實反映民意結構。相關意見在網路上持續發酵，引發是否應調整票選機制、擴大選項彈性的討論。
外界也高度關注央行是否將會聽取民眾建議，在後續意見蒐集或決策過程中，納入維持現行鈔券設計的可能性，以回應社會對公共政策參與完整性的期待。
