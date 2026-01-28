國泰期貨獲ISO 10002認證 接軌客戶滿意管理國際標準

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國泰期貨通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，象徵在申訴處理流程的專業化與透明化。圖／公司提供
國泰期貨通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，象徵在申訴處理流程的專業化與透明化。圖／公司提供

國泰期貨宣布正式通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，不僅象徵在申訴處理流程的專業化與透明化，更呼應長期推動「公平待客」及「以客為尊」的核心理念，展現國泰期貨在客戶關係管理與服務品質提升上的努力。

國泰期貨董事長周冠成於授證儀式中表示，「ISO 10002不只是一項國際認證，更是追求卓越的起點。國泰期貨將持續精進服務，以專業及真誠的態度，融合創新與永續理念，實踐以客戶需求為中心的願景，與客戶共創穩健共榮的金融環境。

ISO 10002是全球公認的顧客滿意管理標準，強調企業在處理客戶意見與申訴時，必須具備系統化、可追溯及持續改善的機制。此標準不僅要求企業建立完整的申訴處理流程，更重視顧客回饋的分析與改善行動，確保每一個問題都能獲得妥善解決，並轉化為服務優化的契機。

國泰期貨自2025年初導入ISO 10002專案，成立跨部門專業團隊共同建構完整、透明且快速回應的申訴處理系統，確保制度設計與執行兼顧完整性與實用性。專案團隊不僅針對申訴流程進行標準化，更建立風險與機會管理機制，將客戶回饋納入公司治理架構，形成持續改善的循環。

在導入過程中，國泰期貨特別強調「顧客體驗」的重要性，透過實際案例分析，找出申訴問題的根本原因，並提出具體改善方案。例如，針對部分客戶對交易制度理解不足，優化線上平台介面，並以更直覺的方式呈現交易規則，降低操作風險與爭議。

國泰期貨深信，良好的顧客體驗與健全的治理架構，是企業永續發展的重要基石。展望未來，國泰期貨將持續精進服務流程，結合數位科技與創新工具，打造更高效、更貼心的顧客服務平台，陪伴客戶邁向穩健的投資旅程，共同打造共榮共好的永續金融環境。

相關新聞

台美2,500億美元信保 銀行公會理事長董瑞斌喊話民營銀一起加入

台美對等關稅談判底定，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2,500億美元、政府信用保證額度最高2,500億美元，立委李坤...

南山人壽推出美元利變保單「豐傳保倍」

世界銀行（World Bank）日前發布最新報告，認為2026年全球經濟展現出超乎預期的韌性，上修全年全球GDP成長率至...

過去十年台股開紅盤機率八成 永豐金證券數位求籤、保庇股民抽紅包

歷史資料統計，2016年起的過去十年台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最...

國泰期貨獲 ISO 10002認證 接軌客戶滿意管理國際標準

國泰期貨宣布正式通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，不僅象徵國泰期貨在申訴處理流程的專業化...

台股封關前震盪升溫 「凱基股股漲」建議上半年拚波動、下半年看趨勢

2026年台股在新年開局延續強勢格局，加權指數多次突破三萬點整數關卡並再創歷史新高，成交量維持高檔水位，顯示市場資金動能...

公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導

財政部長莊翠雲上午出席立法院財政委員會審查「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告並備詢。對於立委關切四大公股...

