震旦推AI智慧解決方案 搶攻OA市場商機

在生成式AI蓬勃發展下，企業正加速評估AI應用工具與投資效益。引述MenloVentures最新報告指出，2025年企業生成式AI支出達370億美元，企業級AI市場成長20倍。面對缺工與營運效率壓力，企業更需要以自動化與AI應用，降低重複性工作負擔、提升流程效率。

震旦（2373）集團旗下震旦辦公設備（OA）推出「AI智慧解決方案」，整合AI-OCR辨識與結構化能力，提供「企業單據憑證辨識」與「智慧證件辨識」兩大服務，協助企業將高重複性作業轉為自動化流程，最高可省下八成工時，降低營運負擔並推進效率升級。

震旦OA總經理簡志遠表示，透過AI自動辨識與結構化轉換技術，企業可將原本高耗時、易錯的登打作業交由系統處理，提升資料準確性與作業效率，降低人力負擔，為智慧化辦公與流程自動化建立基礎。

震旦「AI智慧解決方案」聚焦企業兩大常見痛點：財務效率與場域管理。在「企業單據憑證辨識」方面，針對發票、交通憑證、公用事業帳單等高頻憑證，系統可快速完成辨識與欄位結構化，降低人工登打成本並提升申報與管理效率。

以中小型企業財務單位為例，每月面對數百張單據請款申報壓力，透過AI辨識可將原本約五小時的作業縮短至一小時內完成，提升處理速度與產能而在「智慧證件辨識」領域，可擷取身分證、健保卡、護照等關鍵資訊，應用於機關單位、旅宿業與大型園區等場景。

以旅宿業者為例，可協助因應旅客資料登記與保存需求，提升入住登錄效率並降低人工輸入錯誤；在大型園區與物流廠區的實務情境中，亦可緩解尖峰時段進場登記造成的排隊瓶頸，提升通行與管理效率。震旦表示，「AI智慧解決方案」的價值不僅在辨識本身，更在於把紙本資訊轉為可用數據並串接流程。

透過「掃描文件—系統判讀—完成檔案—數據匯入」的導入路徑，企業可將重複性工作模組化、自動化，降低營運負擔並推進效率升級。未來震旦將持續以數位科技為核心，深化辦公情境的AI應用，並落實ESG綠色解決方案，協助企業邁向更高效、更智慧的自動化辦公新時代。