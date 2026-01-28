借貸、刷卡、虛擬資產 遠銀Bankee布局新型金融獲國際肯定

遠東商銀 Bankee 社群銀行成立以來，推出多項打破傳統框架的創新服務，包括挑戰型信貸、信用卡慢慢付、虛擬資產金流管理與防詐的新型金融應用等，橫跨日常金融與新型金融場景的創新布局，讓遠東商銀 Bankee 社群銀行一舉榮獲多項國際權威大獎肯定。

遠東商銀 Bankee 社群銀行透過獨創的「社群圈機制」，讓用戶能以圈主身分經營專屬的線上分行，串聯親友或特定族群共同使用金融服務，建立共享回饋與信任關係。此共享經濟模式，成為推動後續金融產品創新、並與其他數位銀行形成差異的重要基礎，並延伸出像是全台首創顛覆傳統信貸計價模式的「挑戰型信貸」、解決用戶在消費與資金調度心理負擔的「信用卡慢慢付」、以及可提前解約的「先講利外幣定存」。

多項突破框架的創新實例，讓遠東商銀Bankee社群銀行一舉榮獲國際知名財經媒體全球金融雜誌（Global Finance）「2025 World’s Best Digital Banks」三大獎：亞太最佳創新數位銀行獎（Most Innovative Digital Bank in Asia-Pacific）、台灣最佳創新數位銀行獎（Most Innovative Digital Bank in Taiwan）、台灣最佳嵌入式銀行獎（Best Bank for Embedded Finance in Taiwan），展現品牌在產品整合與使用體驗上的創新實力。

另外，隨著Web3時代到來，金融服務也延伸至虛擬資產等新型場景，金流管理與風險控管能力也成為數位銀行能否持續創新的關鍵。遠東商銀 Bankee 社群銀行自2019年開始提供虛擬資產出入金服務，即與國內 VASP 密切合作，累積多年實務經驗，透過即時監控、行為分析與交易脈絡檢視，將防詐機制實際落實於日常營運流程中，因應不斷演變的詐騙型態。

截至2025年10月，遠東商銀透過各項即時自主管制與攔阻機制，已成功返還逾新臺幣5千萬元，占全國返還金額約26.4%，加上與交易所雙向聯防以及分行臨櫃攔阻，總計成功攔阻潛在詐騙金額近新臺幣4.5億元。

在VASP金流和防詐方面的成果，也受到國際肯定，不僅榮獲金融科技媒體 FinTech Futures 「2025 Banking Tech Awards」最佳數位資產及區塊鏈創新獎（Best Digital Assets & Blockchain Initiative ），更獲得國際知名財經媒體 The Digital Banker「2025 Global BankTech Awards」最佳區塊鏈合作銀行獎（Best Blockchain Technology Partner for Retail Banks），顯示遠東商銀Bankee社群銀行在虛擬資產金流服務及跨域聯防的創新模式，具備國際市場參考價值。

遠東商銀AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，真正的金融創新，並非追逐單一技術或短期話題，而是能否長期回應用戶行為與生活方式的改變。未來，遠東商銀Bankee社群銀行將持續以社群為核心，深化存款、信用卡、貸款與新型金融服務之間的連結，同時攜手產業夥伴拓展更多創新場景，推動數位金融朝向更具參與感與永續性的方向發展。