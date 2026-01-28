Edenred 宜睿智慧結盟肯驛國際 將高端禮賓服務納入數位福利生態圈

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球電子票券龍頭業者Edenred宜睿智慧，宣布與台灣最大禮賓服務業者肯驛國際／肯驛旅遊（CanLead／CanLead Travel）啟動策略合作，將肯驛國際核心的全球禮賓旅遊服務納入「即享券」生態圈，首度將高端機場接送、eSIM漫遊及貴賓室服務票券化，為企業福利、行銷禮贈及金融點數注入更具尊榮感的數位化選擇。針對Edenred旗下的EdenPass企業會員也推出一系列專屬權益加碼。

Edenred是台灣電子票券市場市占率最高業者，在台服務超過千家企業客戶；肯驛國際每年服務超過200萬名VIP，擁有卓越的全球禮賓資源整合能力。肯驛國際旗下禮賓服務品牌UFirst「機場接送」、「全球貴賓室」、「機場禮遇通關」及「esim漫遊吧」將以通用即享券型式於Edenred上架。突破傳統禮賓服務高度依賴人工預訂、流程冗長、跨境服務難以整合的痛點，讓企業在規劃員工獎勵、旅遊補助、行銷禮贈時，能以一站式方式提供更尊榮且可管理的體驗。

肯驛國際執行長黃中村指出，專業禮賓旅遊服務將以票券化方式擴大觸及VIP，未來將加入全球機票、全球飯店及高鐵商品，提供全日無休一站式購物與服務，帶動高階禮賓服務數位化。

Edenred與肯驛國際的聯手也延伸至金融紅利與權益平台，現行各大金融機構的紅利與點數平台將導入此服務。首波包含國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、元大人壽等壽險公司；華南銀行、台中銀行（2812）之財富管理部門，以及永豐銀行「小蜜豐」點數平台也將同步導入此合作服務。金融客戶能有效將點數轉化為高品質的禮賓旅遊服務，精準觸及高資產族群與商務菁英，提升品牌忠誠度並建構差異化的服務門檻。

Edenred宜睿智慧總經理吳宗翰表示，企業對員工福利的需求趨向精緻化，透過合作也強化EdenPass權益與延伸服務。將高品質的禮賓服務票券化並導入員工福利市場，將能協助企業提供更具溫度、彈性與尊榮感的福利內容。

台中銀行 旅遊 點數平台

