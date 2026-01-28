南山人壽推出美元利變保單「豐傳保倍」

世界銀行（World Bank）日前發布最新報告，認為2026年全球經濟展現出超乎預期的韌性，上修全年全球GDP成長率至2.6%，然而該報告也提出警告，全球「地緣政治」風險占據主導地位，區域間貿易緊張局勢可能再度升高。身處全球經濟不確定性高的環境下，多幣別及穩健的布局，逐漸成為臺灣家庭保險規劃的核心，看準此一需求，南山人壽透過指定銀行通路推出專屬的「南山人壽豐傳保倍美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」(下簡稱「豐傳保倍」)，提供民眾穩健的美元保單選擇，協助客戶因應市場波動，滿足保障與傳承的目標。

隨著國人平均壽命延長，「百歲人生」不再是遙遠的夢想。「豐傳保倍」保障內容廣泛，涵蓋祝壽保險金、增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金以及完全失能保險金，並提供最長至保險年齡110歲保單年度末的保障，可有效滿足保戶在長壽時代的需求。此外，「豐傳保倍」特別設計三年、六年、七年三種繳費年期，讓保戶能彈性根據自身的人生周期與財務現況，選擇最合適的繳費期別。

「豐傳保倍」享有全年齡500萬美元免體檢額度，無論幾歲，只要投保保額在500萬美元以內，可免提供體檢證明，將可大幅簡化投保流程；「豐傳保倍」並透過增值回饋分享金機制，使保額有機會隨時間持續增長，讓保戶及其家庭在人生各階段均能獲得穩健的財務支持。

為進一步提供保戶更優質的服務，南山人壽自2026年起，推出全新「臻鑽VIP」會員制度，保戶只要申請成為南山網路會員，投保即可累積積分，透過「積分自由配」機制，可將保險保障延伸為高品質的生活享受。

以一位40歲男性投保「豐傳保倍」、選擇六年期繳費、基本保額36萬美元的情境為例，年繳保費約1.7萬美元，即可升級為南山人壽臻鑽VIP會員，享有專屬積分兌換權利。若未來各年度宣告利率皆維持在4.3%，並將增值回饋分享金用於購買增額繳清保險，將有機會在數十年的時間中持續累積保單價值準備金；若被保險人於保險年齡80歲時身故，身故保險金可累積至42萬美元，充分展現此保單跨越數十年的效益，為客戶人生提供堅實的後盾。