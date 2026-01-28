快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

LINE Pay跨境支付結盟韓國機場鐵路AREX 開拓跨境線上服務新版圖

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）持續深化跨境旅遊服務，跨境事業首度從「線下消費」延伸至「線上服務」。28日宣布攜手韓國機場鐵路AREX，旅客可透過習慣的LINE Pay平台預訂、購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票且享優惠票價，提供用戶真正無縫跨境旅遊消費體驗。

AREX連接韓國仁川國際機場與首爾市中心，是國際旅客進出首爾的關鍵交通樞紐，為觀光客與商務旅客所仰賴的重要交通工具。透過此次合作，AREX成為LINE Pay跨境事業首家線上合作夥伴，進一步拓展LINE Pay在韓國旅遊交通的使用場景。

雙方在LINE Pay平台內打造AREX專屬購票頁面，用戶可從「遊韓專區」中點選「AREX機場快線預訂」，即可購買AREX車票並以LINE Pay完成支付，享有優惠價格並大幅提升旅遊規劃的便利性。近期也有促銷優惠，以及即日起到2月底在AREX月台設有LINE Pay熊大店長拍照區熱情迎接旅客，至2月1日止則設有期間限定的活動體驗區，提供旅客參與韓國傳統遊戲體驗並致贈紀念小禮。

LINE Pay LINE 韓國

延伸閱讀

疑白俄私菸氣球再闖立陶宛 維爾紐斯機場一度關閉

川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

悠遊卡可跨境支付！韓國旅遊掃悠遊付 最高回饋30％

出國需提前3小時到機場？過來人曝超慘經歷：嚇到一次就學乖

相關新聞

台美2,500億美元信保 銀行公會理事長董瑞斌喊話民營銀一起加入

台美對等關稅談判底定，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2,500億美元、政府信用保證額度最高2,500億美元，立委李坤...

南山人壽推出美元利變保單「豐傳保倍」

世界銀行（World Bank）日前發布最新報告，認為2026年全球經濟展現出超乎預期的韌性，上修全年全球GDP成長率至...

過去十年台股開紅盤機率八成 永豐金證券數位求籤、保庇股民抽紅包

歷史資料統計，2016年起的過去十年台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最...

國泰期貨獲 ISO 10002認證 接軌客戶滿意管理國際標準

國泰期貨宣布正式通過國際標準化組織「ISO 10002客戶申訴處理管理系統」驗證，不僅象徵國泰期貨在申訴處理流程的專業化...

台股封關前震盪升溫 「凱基股股漲」建議上半年拚波動、下半年看趨勢

2026年台股在新年開局延續強勢格局，加權指數多次突破三萬點整數關卡並再創歷史新高，成交量維持高檔水位，顯示市場資金動能...

公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導

財政部長莊翠雲上午出席立法院財政委員會審查「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告並備詢。對於立委關切四大公股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。