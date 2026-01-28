LINE Pay跨境支付結盟韓國機場鐵路AREX 開拓跨境線上服務新版圖

國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）持續深化跨境旅遊服務，跨境事業首度從「線下消費」延伸至「線上服務」。28日宣布攜手韓國機場鐵路AREX，旅客可透過習慣的LINE Pay平台預訂、購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票且享優惠票價，提供用戶真正無縫跨境旅遊消費體驗。

AREX連接韓國仁川國際機場與首爾市中心，是國際旅客進出首爾的關鍵交通樞紐，為觀光客與商務旅客所仰賴的重要交通工具。透過此次合作，AREX成為LINE Pay跨境事業首家線上合作夥伴，進一步拓展LINE Pay在韓國旅遊交通的使用場景。

雙方在LINE Pay平台內打造AREX專屬購票頁面，用戶可從「遊韓專區」中點選「AREX機場快線預訂」，即可購買AREX車票並以LINE Pay完成支付，享有優惠價格並大幅提升旅遊規劃的便利性。近期也有促銷優惠，以及即日起到2月底在AREX月台設有LINE Pay熊大店長拍照區熱情迎接旅客，至2月1日止則設有期間限定的活動體驗區，提供旅客參與韓國傳統遊戲體驗並致贈紀念小禮。