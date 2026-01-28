快訊

台股封關前震盪升溫 「凱基股股漲」建議上半年拚波動、下半年看趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股封關前震盪升溫，「凱基股股漲」節目建議投資人上半年賺波動、累積短線財；下半年賺趨勢、布局長線財。(凱基證券/提供)

2026年台股在新年開局延續強勢格局，加權指數多次突破三萬點整數關卡並再創歷史新高，成交量維持高檔水位，顯示市場資金動能充沛。然而，隨著指數墊高、族群輪動加快，短線震盪壓力同步升溫，市場投資氛圍呈現「高檔但審慎」的態勢。由凱基證券與凱基投顧攜手推出的「凱基股股漲」節目指出，上半年在降息預期與市場想像空間持續發酵下，盤勢易受消息面牽動，震盪幅度加大，短線操作契機隨之增加，但隨行情推升，短期拉回風險亦不容忽視，建議投資人提高部位控管與風險意識，避免在高檔追價或因情緒波動而過度操作。

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘表示，下半年隨著美國期中選舉落幕、經濟數據逐步明朗，市場不確定性有望收斂，企業獲利能見度提升，長線向上趨勢將更為清晰，建議投資策略可採取「上半年賺波動、累積短線財；下半年賺趨勢、布局長線財」的雙階段配置思維，有助於在高震盪環境中掌握市場節奏。而隨著農曆新年封關進入倒數，台股受外資調節與科技股震盪影響，盤勢波動放大，封關前市場往往進入籌碼重新整理期，短線震盪難以避免，投資人宜適度調整持股結構與部位水位，提升風險意識。

此外，封關期間國際金融市場仍持續運作，包括美股財報、科技產業展望、聯準會政策訊號及地緣政治變化，皆可能影響年後台股開紅盤表現，投資人需關注相關變數。新年春節期間可持續透過凱基證券「隨身e策略」APP提供的「即時美股」服務，結合即時報價、觸價提醒等功能，幫助投資人在假期中也能掌握市場脈動，輕鬆布局海外投資。

「凱基股股漲」節目持續協助投資人掌握市場行情，將於大年初六2/22(日)晚間六點推出「開紅盤特別節目」，深入解析新春後全球市場情勢、台股盤勢發展與投資布局方向。更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel

