台美2,500億美元信保 銀行公會理事長董瑞斌喊話民營銀一起加入

台美對等關稅談判底定，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2,500億美元、政府信用保證額度最高2,500億美元，立委李坤城、林思銘28日關切，公股行庫是否參與以及是否會排擠其他國內企業融資。兆豐金董事長、銀行公會理事長董瑞斌表示，由於赴美投資企業是所有銀行業的客戶，希望民營銀行也一起加入。

財政部長莊翠雲表示，有關信保基金成立及出資，目前由國發會專案規劃當中，除了國發基金、公股行庫之外，也會邀請民營銀行一起來加入；至於未來公股行庫出資多少額度將會另外做規劃。

兆豐金控董事長董瑞斌也表示，出資規劃目前還沒有細部規劃，不過，可以分年、分期，而且是所有銀行業。他表示，公股行庫可以先出資、「但我們不會是唯一出資」，民營銀行也要進來，因為所有的產業融資是所有銀行業的事情。

立委李坤城表示，大企業不一定需要跟銀行借錢，但是中小企業可能需要向銀行借錢，詢問一般信用保證基金是如何處理？

臺灣金董事長凌忠嫄指出，像是中小企業信保基金是針對規模較小的中小企業，目前由國發會專案所規劃的是由國家融資信用保證機制，是針對較大型的企業；由於國家融資信用保證機制目前還在規劃當中，有關未來的費率、額度目前都還沒定案。

立委李坤城再詢問，若赴美投資企業想跟公股銀行借錢，會借嗎？凌忠嫄回應，政府有保證就會借；兆豐金控董事長董瑞斌則指出，還是要回到5P原則，不管去哪個國家投資，還是要看風險情況，審核過關的話，當然就會借，如果也有保證，借貸意願也會更高。

董瑞斌也解釋，信保是信用加強的機制，但由於信保並不會是百分之百的信用保證，例如，保證7成或8成，對於銀行來講，還是會有風險，必須回到5P原則來審查，以目前所談的關稅，應該都是大企業，財務狀況不錯，銀行信心就會比較高；但若是其他供應鏈的企業，基本上都會採取5P原則的方式。

另外，立委林思銘也一一詢問各家公股行庫，由於115年度各公股行庫的預算已經編列，是否會因加入信用保證計畫而影響其他國內企業融資的需求或是排擠國人購屋的房貸需求？

董瑞斌表示，不會影響，有很多種方式來因應，例如增資、發債、吸收存款等，他也強調，因為對美國投資是所有ICT產業共同投資，這些產業是所有銀行業的客戶，不應該只由官股行庫來做，官股行庫可以先做，但也希望民營銀行也必須加入。

土地銀行董事長何英明則說，若國家融資信用保證機制需要土銀參與的話，將比照中小信保基金，若當年度預算不足的部分，會以補辦預算方式來增加這一筆支出。

臺灣金控董事長凌忠嫄指出，對於企業融資主要還是看銀行可以承作的能量，臺銀本身存款是最多的，量能應該足夠，只是預算要經過大院審議，由於115年預算已經編列，還沒開始審，若後續要做增資，這部分有向行政院反映，預算審議是不是能有調整的空間。

華南銀行董事長陳芬蘭則說，從資本適足率的角度來看，仍有空間，由於整個需求面還沒有完整統計，希望是全體銀行一起來參加，而不是只有公股行庫；第一金控董事長邱月琴也說，第一金控這幾年因為盈餘增加，資本適足率有所提升，遠超過法定標準，因此有足夠空間來因應，不會排擠到其他企業融資。

合庫金董事長林衍茂也指出，還是有企金業務承作空間，應不會排擠到國內企業的承作空間；彰化銀行董事長胡光華指出，在放款業務本身就有編一定的成長率，配合政策的部分將沒有問題；台企銀董事長李嘉祥也說，預算編列本來就是成長型編列，若做結構性調整，應該是沒有問題。