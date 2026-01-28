公股投信「四合一」整併卡關？財長莊翠雲：朝向期程推進中

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

公股投信進行整併，市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信將進行合併，財政部長莊翠雲28日證實，目前會朝向「四合一」投信進行合併，皆按照期程在推進當中。

立委賴士葆詢問，針對四大公股投信，外傳財政部開會是由第一金（2892）主導，聽聞後來華南永昌投信力阻，林家大股東反對，造成案子討論因而停擺？

他表示，按照去年基金績效排名，四家公股投信當中，第一金投信有6檔排進前100名、合作金庫投信有3檔排進前100名、兆豐投信有1檔，但華南投信則是掛零。

財政部長莊翠雲首度表示，會朝向「四合一」投信來進行合併，目前皆按照相關進度來推進當中，也沒有因為華南永昌投信而停擺，都按照期程在推進當中。

賴士葆詢問，目前仍由第一金投信來主導？財政部長莊翠雲並未直接回應由誰主導，但她也說，第一金投信規模確實是最大的。

