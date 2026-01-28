渣打銀紀文博：四大風險因素 可能影響2026年市場表現

渣打銀行財富方案非洲、中東及歐洲區首席投資總監紀文博（Manpreet Gill）指出，全球地緣政治局勢急劇升溫，儘管外部環境動盪，渣打銀行對 2026 年金融市場的基本面展望依舊抱持建設性看法。但放眼2026，四大風險因素可能影響市場表現：一、系統性的信用事件風險、二、通膨捲土重來、三、日本央行貨幣政策，四、及AI表現不如預期。

紀文博指出，回顧過去兩週，全球地緣政治局勢急劇升溫，各項突發事件接踵而來，說 2026 年在一片驚心動魄中揭開序幕並不為過。儘管外部環境動盪，我們對 2026 年金融市場的基本面展望依舊抱持建設性看法。雖然路途難免顛簸，但我們預期股市將持續上漲，債券將是具吸引力的收益來源，而黃金與其他另類資產也將發揮投資組合分散風險的預期作用。

在風險資產連續三年表現強勁之後，投資人確實有理由審視：究竟什麼因素可能威脅此一前景？

首先是發生重大且具潛在系統性的信用事件風險。在此情境下，單一違約事件可能因為投資人間錯綜複雜的連結，引發市場擴散效應，將原本可能獨立的違約案轉化為更廣泛的系統性風險。我們過去曾在新興市場債務見過此情況，例如 1998 年俄羅斯違約導致美國避險基金長期資本管理公司（LTCM）崩潰。儘管現今限制此類風險擴散的機制已大幅改善，但在快速成長的領域（如私募市場），或是地緣政治趨勢威脅全球合作的背景下，風險依然存在。

其次是通膨意外死灰復燃的風險。潛在的觸發因素包括：經濟成長強於預期、聯準會（Fed）主席換屆，或是新貿易政策措施的推行。歷史經驗告訴我們，1970 年代正是在市場誤以為首波通膨已受控時，迎來了第二波物價飆漲。雖然我們認為相對疲軟的勞動市場使通膨再起的機率降低，但考量美國通膨率仍高於聯準會 2% 的目標，這仍列在我們的潛在擔憂名單中。

第三是日本央行貨幣政策緊縮，導致全球流動性萎縮的風險。許多報告指出日本公債殖利率正緩步墊高，目前已超越中國等數個主要市場的同級債券殖利率。雖然美日利差的絕對值仍然很大，但風險在於利差最終觸及臨界點，導致日圓大幅升值，進而抽離支撐全球市場的關鍵流動性來源。

第四是 AI 表現令人大失所望的風險。有鑑於近年市場對 AI 的高度關注，投資人似乎全神貫注於一個問題：「AI 熱潮是否為即將破滅的泡沫？」我們最大的擔憂在於市場的看多預期已被推升至極高水準，以至於企業即便繳出非常好的財報或投資成果，仍可能被市場視為令人失望。