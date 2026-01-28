出國刷卡別只看回饋 央行點名「這張卡」、換匯時機自己決定

出國血拚、吃美食、訂飯店，信用卡幾乎是旅人標配，但「刷哪張」其實暗藏學問。中央銀行在臉書化身理財神隊友，提醒民眾別只顧排行程，出國前也該幫錢包做功課，選對信用卡，匯率差很有感。

央行說明，多數國銀發行的新臺幣信用卡，民眾在國外消費後，外幣金額會先依信用卡國際組織提供的匯率，換算成新臺幣，再向持卡人請款。也就是說，實際入帳金額取決於組織當下的換匯價格，持卡人較難自行掌握換匯時點，若碰上匯率波動，帳單金額可能出現落差。

如果希望更主動掌握匯率、自己決定何時換匯，央行建議可考慮「雙幣信用卡」。所謂雙幣卡，就是同時支援新臺幣與指定外幣兩種幣別繳款。國內消費照常以新臺幣入帳，但國外消費則直接以指定外幣結算與扣款，民眾可事先在匯率相對合適時準備好外幣資金，降低匯率波動帶來的不確定性。

目前市面常見的雙幣卡外幣幣別包括美元、歐元與日圓等。不過央行也提醒，不論實際刷卡時是用哪種外幣消費，最後都會統一換算為該卡設定的指定外幣，並從持卡人的外幣帳戶扣款，因此帳戶內是否有足夠外幣餘額相當重要。

沒有哪種卡一定最好，而是要看個人旅遊地點、消費習慣與匯率看法。出國前多一點規劃，就能讓刷卡不只方便，也更聰明。