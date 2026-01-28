立委問黃金還會漲？臺銀黃金王子這樣說 財長坦言自己沒買

新年以來黃金持續飆漲，立委羅明才今於財委會詢及臺銀黃金存摺業務，臺灣金控總經理施瑪莉表示，整個台灣黃金存摺開戶超過五百萬戶，其中臺銀超過75萬戶，自己2013年以前買一克1,270元，定期定額每月一萬元，但中間起起落落，後來在1,600元賣掉，所以今天很扼腕，臺銀現在牌告賣出價超過5,200元。財長莊翠雲也坦言自己只存公教存款每月一萬元。

羅明才並請有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立分析黃金後市，楊天立表示，目前全世界對金價都非常看好，最主要原因在於避險，黃金及白銀等貴金屬過去曾被當貨幣使用，當市場風險意識升高時會有資金尋求避風港，來到黃金、白銀這類貴金屬。

被問到金價未來走勢，楊天立說，以目前趨勢上看繼續往上，但因為短期上漲幅度大，隨時要留意風險。他自己則定期定額投資黃金存摺。