黃金存摺賣逾5200元新高價 台銀提醒留意短期風險

中央社／ 台北28日電

國際金價延續強勁漲勢，連3日站穩每盎司5000美元以上，台銀黃金存摺今天也開出每公克新台幣5293元新高價。台銀貴金屬部經理楊天立今天說，金價上漲主因為避險需求，但短期上漲幅度大，仍須留意風險。

根據台銀公布的歷史營業時間黃金存摺牌價，今天上午10時40分，黃金存摺賣出價格達5293元，再度刷新歷史新高價。

立法院財政委員會今天進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告，邀請財政部、各公股金控董事長及總經理與會備詢。

國民黨立委羅明才質詢時關注黃金價格議題，詢問台銀黃金存摺開戶情形。台灣金控總經理施瑪莉表示，全台整體黃金存摺開戶數超過500萬戶，其中台銀部分超過75萬戶，她曾在2013年以前開戶，當時購買價格為每公克1270元，但在1600元左右賣掉，「所以今天很扼腕」，因為今天台銀黃金存摺賣出價超過5200元。

至於金價未來走勢，楊天立說明，目前全世界對於金價都非常看好，主因仍為避險需求，尤其以貴金屬來說，黃金及白銀過去曾被當作貨幣使用，因此當市場風險意識升高，會有些資金尋求避風港，來到黃金及白銀等貴金屬。

楊天立表示，基本上，目前各界看待金價走勢都認為會繼續往上，但因短期漲幅稍大，仍須留意風險。

