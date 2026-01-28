八大公股行庫年終獎金出爐！台企銀以「超過8個月」最高

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華林勁傑／台北即時報導
台企銀／提供
台企銀／提供

立委郭國文28日在立法院財委會質詢及八大公股行庫2025年獲利及年終獎金規劃情形，八大行庫各董座均報喜為「創新高」，在年終獎金部分，八大行庫當中，又以台企銀「超過8個月」為最高。

立法院財政委員會28日邀請財政部長莊翠雲、八大公股行庫董總針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告，並備質詢。立委郭國文今日詢問八大公股行庫2025年的獲利表現及最新年終表現。

郭國文先是一一詢問八大公股行庫2025年的稅前盈餘狀況，臺銀董事長凌忠嫄表示，去年獲利創新高，全年稅前盈餘327億元；土銀董事長何英明表示，去年稅前盈餘賺200.34億元，創下新高；兆豐銀行董事長董瑞斌也表示，去年稅前盈餘395億元，也同樣創新高。

另外，第一金去年稅前盈餘334億元，創新高；華南金稅前盈餘超過300億元，同樣是創下新高；合作金稅前盈餘263億元，也是創新高；彰銀稅前盈餘211億元，也是創新高；台企銀稅前盈餘152.5億元，同樣也是創新高。

郭國文表示，既然創新高，員工的年終獎金應該表現不錯。凌忠嫄表示，由於國營事業主要受到國營事業規範，不論創多高，都是4.4個月；土銀也是同樣4.4個月。

兆豐銀行董事長董瑞斌則表示，兆豐目前規劃平均約8個月；第一金控董事長邱月琴也說，目前規劃也是8個月上下；華南金董事長陳芬蘭則表示，詳細數字尚未出爐，不過應該會比去年高一點，預計年終7個多月。

合庫金董事長林衍茂也指出，目前規劃將超過7個月；彰化銀行董事長胡光華則說，年終將接近8個月；台企銀董事長李嘉祥則說，應該會超過8個月。

