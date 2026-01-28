快訊

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陸14家鼎泰豐無預警歇業！大股東控前董座拒交接、4.65億元金流不清

鸚鵡狂跳報明牌？台中彩券行爆喜訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

臺中市大里區一間彩券行最近「鳥事報喜」，店裡3隻虎皮鸚鵡這兩天突然變身啦啦隊，在籠內上蹦下跳、來回飛竄，像在開派對，沒想到這波「鳥來運轉」真的不是巧合，還替客人跳出好運氣，應景預告百萬大獎報到。

這間位於臺中市大里區的迎春彩券行，近日開出「2,000萬超級紅包刮刮樂100萬元大獎，幸運兒是一名年約70歲的老翁。代理人廖先生轉述，近來不少民眾進門都指名要刮這款熱門刮刮樂，這位老翁當天一口氣買了4張，前面幾張都沒中，但刮到第4張時，竟驚喜刮出100萬元，讓他當場笑開懷，直呼：「今年可以過好年了！」

農曆年前買氣升溫，「2,000萬超級紅包」因獎項多、金額高，特別受民眾青睞。這次在可愛「招財鳥」加持下開出百萬大獎，也替過年增添喜氣與話題。

彩券行 刮刮樂 紅包

延伸閱讀

台中大里草湖溪滑步車廣場啟用 河濱變身親子樂園

專訪／富邦啦啦隊隊長秀秀子轉換跑道 新身份曝光喊：很擔心

all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

粿王風波後復工拍戲！范姜彥豐「她的手，我想牽」啦啦隊辣妹環繞

相關新聞

國銀拚亞資中心 跨境金融需求大

台灣推動亞洲資產管理中心已經一年半，去年7月高雄專區的設立，國銀陸續傳出捷報，不過根據調查顯示，台灣有高達86%的超高資...

公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導

財政部長莊翠雲上午出席立法院財政委員會審查「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告並備詢。對於立委關切四大公股...

強化財務體質 國泰金控傳授上班族三招年終獎金放大術

農曆春節將至，不少上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵。國泰金控傳...

八大公股行庫年終獎金出爐！台企銀以「超過8個月」最高

立委郭國文28日在立法院財委會質詢及八大公股行庫2025年獲利及年終獎金規劃情形，八大行庫各董座均報喜為「創新高」，在年...

華府智庫學者：台灣以「走後門」方式操縱貨幣

華府智庫「外交關係協會」（CFR） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低夀險業者外匯避險比例與成本的...

外幣保單新契約保費 躍進

金管會統計，去年截至11月底，壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約3,766.38億元，年成長34％，占整體新契約保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。