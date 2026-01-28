五福系統遭攻擊、旅客個資外洩 公司急啟資安防禦 信用卡資料未受影響

五福（2745）發布重大訊息指出，近日公司發現異常，部分資訊系統遭受駭客攻擊，資訊及資安單位隨即啟動資安防禦與復原機制，並委請外部資訊公司技術專家及系統廠商協助處理，目前系統運作已恢復。雖發現有部分資料遭外流，經內部研判未造成公司重大損害或影響。後續將配合警局與主管機關所有調查。

五福表示，公司資安監控系統於近日發現異常攻擊，第一時間即啟動防禦機制與應變程序，並全面盤查伺服器紀錄。初期清查範圍集中於影像圖庫系統，後經資安專業單位深度鑑識，於27日釐清受影響範圍較原先預期廣，並確認部分旅客個資受損。公司隨即於依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合偵辦。

五福表示，初步確認受影響之資料包含部分旅客之姓名、護照及行程內容，公司所有旅客之信用卡及金流機敏資料，均採取符合國際標準之加密存儲或委託第三方支付處理，並未儲存於受攻擊之伺服器中。經核實，此次事件中旅客的信用卡資訊確認安全無虞。

針對可能受影響之旅客，公司也立刻採取三大措施，包括主動通知、防詐提醒與啟動專線服務。除了透過簡訊、電子郵件等方式主動提醒相關旅客提高警覺。也再次申明，五福旅遊或相關旅遊供應商絕不會透過電話要求消費者提供帳戶、信用卡資料，或要求至ATM進行任何操作。若旅客有任何疑慮，可撥打專線02-6609-7119。

針對此次事件，五福表示，已完成全系統的安全檢測與漏洞補強，並提升防火牆等級與存取授權監控。未來將持續投入資安預算，致力保障旅客個資安全無虞。

同時，目前公司所有營運及出團行程皆正常進行，未受此事件影響。