波音2026展望正向 法人：台股航太股將受惠
波音公布財報，同時，對2026年展望上，預期隨著勢必銳完成收購後，波音將因應未來龐大需求與交機計畫，啟動工廠投資計畫，使得未來兩年資本支出較大，看好全球航太景氣逐步往上，法人機構表示，台股的航太股將受惠。
波音展望2026年，隨著勢必銳完成收購、可協助穩定生產後，將因應未來龐大需求與交機計畫，啟動工廠投資計畫，使得未來兩年資本支出較大，並隨著737與787等機型生產品質維持良好，預計今年第1季737機型的月均交機量將正式上升至42架，並於2026年稍晚提升至47架，787機型預計在2026年稍晚將月均交機量從8架上升至10架。
分析師指出，隨著聖誕淡季結束，波音管理階層預計於本季正式將737系列月均交機數量提升42架，預期2026年全球航太景氣逐步往上，對於台灣民用航太個股而言，因航太供應鏈較長，過往部分Tier 1、Tier 2廠商受先前波音問題，出現拉貨較為保守，靜待未來波音全面性拉貨，使得供應鏈後市轉趨樂觀。
