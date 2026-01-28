快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

波音2026展望正向 法人：台股航太股將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

波音公布財報，同時，對2026年展望上，預期隨著勢必銳完成收購後，波音將因應未來龐大需求與交機計畫，啟動工廠投資計畫，使得未來兩年資本支出較大，看好全球航太景氣逐步往上，法人機構表示，台股的航太股將受惠。

波音展望2026年，隨著勢必銳完成收購、可協助穩定生產後，將因應未來龐大需求與交機計畫，啟動工廠投資計畫，使得未來兩年資本支出較大，並隨著737與787等機型生產品質維持良好，預計今年第1季737機型的月均交機量將正式上升至42架，並於2026年稍晚提升至47架，787機型預計在2026年稍晚將月均交機量從8架上升至10架。

分析師指出，隨著聖誕淡季結束，波音管理階層預計於本季正式將737系列月均交機數量提升42架，預期2026年全球航太景氣逐步往上，對於台灣民用航太個股而言，因航太供應鏈較長，過往部分Tier 1、Tier 2廠商受先前波音問題，出現拉貨較為保守，靜待未來波音全面性拉貨，使得供應鏈後市轉趨樂觀。

波音 航太

延伸閱讀

009816「不配息」市場買單…募集約90億元！2／3掛牌、息利滾入拚資本利得

華邦電漲停、台股多頭不回頭！直雲「續抱做多」：沒有利空就是漲

台股早盤走高 沛亨盤中攻上漲停

台股狂噴00713卻死守50元？兩派網友戰翻：抗漲抗跌叫「低波」合理

相關新聞

國銀拚亞資中心 跨境金融需求大

台灣推動亞洲資產管理中心已經一年半，去年7月高雄專區的設立，國銀陸續傳出捷報，不過根據調查顯示，台灣有高達86%的超高資...

華府智庫學者：台灣以「走後門」方式操縱貨幣

華府智庫「外交關係協會」（CFR） 學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近降低夀險業者外匯避險比例與成本的...

外幣保單新契約保費 躍進

金管會統計，去年截至11月底，壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約3,766.38億元，年成長34％，占整體新契約保...

拚亞資中心 四家國銀資產管理規模突破百億元

金管會打造台灣成為亞資中心，金融業積極爭搶億元級富豪生意，目前包括中信、台北富邦、玉山、第一銀行等，四家資產管理規模衝破...

新台幣將改版 描繪台灣之美

新台幣將迎來24年來首次大改版，中央銀行昨（27）日宣布啟動新台幣紙鈔改版作業，最快於主題確定後兩年半內發行，新台幣鈔券...

中信銀激盪家族企業新思維

在全球經濟快速變動與企業接班潮交織下，台灣家族企業如何在傳承與轉型間取得平衡，成為當前產業界關注焦點。中信銀行攜手華頓商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。