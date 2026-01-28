公股投信四合一 莊翠雲：第一金主導依期程推進
市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併。財政部長莊翠雲今天證實，將由第一金投信主導，依期程推進中。
立法院財政委員會今天進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告，邀請財政部、各公股金控董事長及總經理與會備詢。
國民黨立委賴士葆質詢時關注四大公股投信合併議題，他表示，先前財政部開會時提到將由第一金主導，但後疑因華南金反對，導致此案停擺。
對此，莊翠雲當即澄清說，「我們會朝向投信四合一來合併」，據她所知，目前均依照相關進度在推進當中，且沒有立委提到因華南金反對而停擺等狀況，都依期程在進行當中。
至於是否將由第一金主導，莊翠雲正面回應表示，四合一按照期程在推進當中，而第一金的規模是最大的。
