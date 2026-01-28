股匯雙響炮！新台幣早盤一度強升逾1角、升破31.3元

美元指數急挫下探96支撐。新台幣今早以31.42元開盤，升值5分後，隨即受國際美元偏弱，和亞幣升值及台股加權指數創高等因素影響，新台幣匯價一舉升破31.4及31.3元關卡，最高匯價來到31.292元，較前一個交易日升值1.78角。新台幣匯價呈現連5升。

匯銀指出，昨晚日圓相對於美元匯率從154.5左右水準狂升至153.5左右水準。27日晚間日本財長片山皋月參加G7財長線上會議後、在財務省接受記者採訪強調，「必要時、將與美國當局緊密合作，採取適當的應對措施」。片山皋月上述發言讓市場對日美貨幣當局將攜手干預匯市的預期再度攀升，促使日圓走升。

匯銀人士分析，投資人持續關注美國聯準會本周即將公布的利率決議，且在川普政府宣布新任聯準會主席前，市場避險情緒升溫，投資人降低美元部位。另外，美國政府再度面臨關門風險。

聯準會將於周三召開利率決策會議，市場普遍預期利率將維持不變，但政策官員可能釋出未來降息的訊號，市場對於今年降息的預測約2碼。