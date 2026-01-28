國票金將改派子公司董事 預料何志強出任國票證董座

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金控（2889）28日將召開董事會，據了解，會中將更換現任國票證券董事長王祥文的法人代表身分，改由國票金董事何志強出任，再由國票證券召開董事會推舉何志強為新任董事長。

國票證券董事長一職，是先由金控董事會指派法人代表至國票證券擔任董事，再由國票證券董事會推舉出董事長，隨著王祥文的法人代表身分被改派，董事長職位也跟著解除；市場預料，替換上來的何志強，在取得國票證董事後，將由國票證召開董事會推舉為新任董事長。

據了解，28日上午將由金控率先召開董事會，進行國票證券董事的改派，派任國票金董事何志強出任國票證券董事，接著下午將召開國票證券董事會，推舉何志強為新任董事長。國票證券董事會則預料在官股的主導下，結合耐斯、外部董事可掌握過半董事，該人事案將順利過關。

過去以來，美麗華家族黃春發、台產董事李泰宏與旺旺集團在國票金內部算是同為「泛聯盟」，據指出，近期所發生的事件也讓三方關係變得微妙，而導火線紛紛指向，近來國票證券董事長王祥文與副董事長陳冠如互槓，引發美麗華、台產與旺旺在人事案意見產生矛盾。

由於何志強過去曾擔任國票證券多年的副董事長，加上何志強也與美麗華集團、台產集團關係良好，也在國票金主要股東內部形成「最大公約數」。

市場人士分析，撤換國票證券董事長王祥文之位，更有國票金改選戰略上的實質意義，由於國票金股東會的股務代理機構由國票證券負責，可掌握股東名簿、紀念品發放、委託書統計驗證作業等重要環節，將有利於日後改選的配票戰術。

