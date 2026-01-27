紙鈔改版加強防偽 在野批浪費

台灣正快速邁入電子支付社會。不少人認為央行現在選擇紙鈔改版，效益可能不如以往。央行官員說明，改版主要是因為舊版台幣防偽已經過時，需要更新，電子支付與現金支付都是金融體系重要工具。

對於台幣鈔券改版，未來確定不再有政治人物肖像，而改以台灣之美作為核心概念，在野黨立委質疑浪費公帑、想要植入賴清德總統的意識形態；執政黨立委則反駁，指實體貨幣仍是主流支付方式，定期改版是加強防偽功能。

國民黨立委賴士葆質疑，中央銀行有點「為改而改」，尤其一百元鈔票也要改版，多少有配合所謂「轉型正義」，想要植入賴總統的意識形態；央行僅說首年預算五十億元，對於幾年完成、總花費預算，都說不清楚，未來搞不好還會加入銅板改版。

民眾黨立委林國成也說，現金支付並非當今主流，紙鈔改版僅是製造混亂，「既沒有紀念性，也沒有歷史性，改版的用途是什麼？」

民進黨立委鍾佳濱則表示，只要是有發行實體貨幣的國家，定期改版都是必要的防偽功能；我國從二○○○年民主化以來，新版貨幣都不曾出現人物肖像，僅有民主先驅蔣渭水刻印在五十元銅板，所謂貨幣改版是為了討好特定政治人物，「我覺得講出這種話的人，恐怕是活在半個世紀以前」。

中央社報導，在新加坡，鈔券圖案不僅是貨幣象徵，也具有意涵，正面印有第一任總統尤索夫伊薩肖像，他曾於一九六五至一九七○年擔任總統。