壽險業外價金站上6,137億 創新高
壽險業避險結構出現明顯轉折。據金管會統計，13家壽險業依規共提列823.37億元獲利、轉到外價金，推升全體壽險業外價金水位攀升至6,137億元的史上新高，外價金水庫滿盈，成為吸收匯率波動的主要緩衝。這13家壽險業者是國泰、富邦、南山、新光、凱基壽、台壽、台新、元大、三商美邦（2867）、遠雄、第一金人壽、郵局等。
外價金快速累積，壽險業同步下修避險比率至50.23%，是業者開始避險後的新低。相較2024年避險比率仍達66.39%，2025年一年內大降16.16個百分點，顯示業者正以外價金，逐步取代部分傳統避險工具。
保險局副局長蔡火炎指出，因2025年外價金水位大幅增加，部分業者優先減少成本較高的NDF（無本金交割遠期外匯）避險工具，避免再度承擔高昂成本。
2024年壽險業避險工具中，約31%採用NDF，2025年已降至25%至28%，且外價金水位愈高的業者，調整幅度愈大。在避險結構調整下，2025年全年壽險業避險工具成本降至2,922億元，年減24%，寫下近三年新低。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言