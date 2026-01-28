壽險業外價金站上6,137億 創新高

壽險業避險結構出現明顯轉折。據金管會統計，13家壽險業依規共提列823.37億元獲利、轉到外價金，推升全體壽險業外價金水位攀升至6,137億元的史上新高，外價金水庫滿盈，成為吸收匯率波動的主要緩衝。這13家壽險業者是國泰、富邦、南山、新光、凱基壽、台壽、台新、元大、三商美邦（2867）、遠雄、第一金人壽、郵局等。

外價金快速累積，壽險業同步下修避險比率至50.23%，是業者開始避險後的新低。相較2024年避險比率仍達66.39%，2025年一年內大降16.16個百分點，顯示業者正以外價金，逐步取代部分傳統避險工具。

保險局副局長蔡火炎指出，因2025年外價金水位大幅增加，部分業者優先減少成本較高的NDF（無本金交割遠期外匯）避險工具，避免再度承擔高昂成本。

2024年壽險業避險工具中，約31%採用NDF，2025年已降至25%至28%，且外價金水位愈高的業者，調整幅度愈大。在避險結構調整下，2025年全年壽險業避險工具成本降至2,922億元，年減24%，寫下近三年新低。