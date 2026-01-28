一次性提列衝擊！壽險去年獲利腰斬 淨值回落

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
壽險業受一次性提列2025年全年三成獲利衝擊，12月由盈轉虧232億元，終結連半年獲利成長。 記者余承翰／攝影

壽險業受一次性提列2025年全年三成獲利衝擊，12月由盈轉虧232億元，終結連半年獲利成長，使2025年全年稅前盈餘較2024年腰斬到1,569億元；獲利承壓下，12月底壽險業淨值自高點回落至2兆7,124億元，全年仍增加1,264億元，但增幅明顯收斂。

12月獲利波動，來自金管會「暫行措施」所致。5月台幣狂升衝擊壽險獲利，金管會允許業者釋出部分責準金紓壓，但要求年底一次提列全年獲利三成到外價金。

據統計，共有13家壽險公司釋出責準金，依規定得在12月一次提列全年三成獲利至外價金，此舉雖可提升風險抵禦能力，卻也直接吃掉12月與壓縮全年獲利水準，並對淨值形成壓力。

金管會表示，壽險業12月盈轉虧，除受一次性提列因素外，12月國外股債市齊跌、台幣貶值增提外價金，使淨投資利益月減18%降到668億元也是推手。

據數據顯示，12月壽險業財務投資三大來源中，受美股小幅回落、美債殖利率彈升，導致國外投資收益降到831億元，台幣貶值又增提1,000億元外價金，抵銷賣台股837億元的資本利得，壓縮淨投資利益。

加上12月壽險業務承保續虧722億元、營業費用支出172億元，本業賠錢、投資收益受壓，再疊加提列效應，成為單月轉虧關鍵，也拉低全年獲利水準。

法人表示，壽險業2025年底積極實現資本利得，穩住獲利，有助上修配息水準；但2026年1月美國降息機率下降，美國10年和30年期公債殖利率又回升到逾4%，不利壽險長天期債券評價。

加上2026年壽險業接軌IFRS17後，因負債採現時利率，淨值波動將加大，另CSM（合約利潤）及獲利水準恐得等到2026年第1季後才會較明朗，短期壽險股價恐陷入盤整觀望。

金管會公布保險業獲利、淨值和避險成本。2025年壽險業稅前盈餘1,569億元，較2024年的3,155億元腰斬，產險業賺368億元，產壽險業合計1,937億元，年減43%。12月底壽險業淨值2兆7,124億元，月減975億元，終結連半年成長，但仍是史上第四高。

主因12月虧損232億元、國外股債市波動，使壽險業金融資產評價減少914億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益減少805億元最多，使淨值從11月底2兆8,099億元史上高點回落。

累計2025年全年，壽險業淨值仍增加1,264億元，但年增額僅為2024年的37%，顯示上半年台幣大幅升值對淨值的侵蝕仍未完全消化。

