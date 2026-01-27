快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
壽險業避險結構出現明顯轉折。據金管會統計，13家壽險業依規共提列823.37億元獲利、轉到外價金，推升全體壽險業外價金水位攀升至6,137億元的史上新高，外價金水庫滿盈，成為吸收匯率波動的主要緩衝。

這13家壽險業者是國泰、富邦、南山、新光、凱基壽、台壽、台新、元大、三商美邦、遠雄、第一金人壽、郵局等。

外價金快速累積，壽險業同步下修避險比率至50.23%，是業者開始避險後的新低。相較2024年避險比率仍達66.39%，2025年一年內大降16.16個百分點，顯示業者正以外價金，逐步取代部分傳統避險工具。

保險局副局長蔡火炎指出，因2025年外價金水位大幅增加，部分業者優先減少成本較高的NDF（無本金交割遠期外匯）避險工具，避免再度承擔高昂成本。

2024年壽險業避險工具中，約31%採用NDF，2025年已降至25%至28%，且外價金水位愈高的業者，調整幅度愈大。

在避險結構調整下，2025年全年壽險業避險工具成本降至2,922億元，年減24%，寫下近三年新低。

法人指出，隨著壽險業2026年起陸續適用匯率會計新制，未來對NDF等高成本避險工具的依賴度，預期將進一步下降，2026年全體壽險業避險比例恐跌破五成。

也因一次性提存，壽險業外價金單月提存增加了823.37億元，使12月總提存外價金擴大至約1,000億元。金管會統計，12月台幣僅小幅貶值0.1%，若不避險，海外投資可產生263億元兌換利益，扣除避險契約、186億元避險成本及提存1,000億元外價金後，最終淨匯兌損失仍達1,164億元。

壽險業 金管會

823億元獲利提存！壽險外價金逾6千億元刷高、五成避險比率破底

