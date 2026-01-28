中信銀激盪家族企業新思維

在全球經濟快速變動與企業接班潮交織下，台灣家族企業如何在傳承與轉型間取得平衡，成為當前產業界關注焦點。中信銀行攜手華頓商學院臺灣校友會及財團法人華頓文教基金會，首度舉辦「華頓台灣家族企業論壇」，以「國際匯智、家族永傳」為主軸，透過國際經驗與在地實務對話，為家族企業提供跨世代經營新思維。

論壇邀請於華頓商學院任教25年、並曾擔任美國大型建築企業第三代負責人的學者William H. Alexander來台分享。他指出，「信任」是家族企業得以長治久安的核心基石，若能結合制度化、專業化治理架構，將有助企業穿越景氣循環與世代更迭挑戰，邁向百年長青。

本次活動匯聚產學與金融界代表出席，包括華頓文教基金會董事長辜公怡、中信銀行財富管理總處長隋榮欣資深副總、華頓文教基金會執行長李卓君、中信銀行私人銀行處長楊子宏資深副總及波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人翁詩涵等，為近百位受邀企業主與高資產客戶提供治理經驗與轉型啟發。

辜公怡表示，美國家族企業經歷百年發展，在傳承制度與財富管理方面累積深厚基礎，此次論壇盼促成台美交流，將成熟模式導入台灣，強化家族企業治理韌性與國際競爭力。

隋榮欣引用中信銀行與BCG發布《2026臺灣超高資產客群財富洞察報告》指出，家族辦公室概念在台灣快速普及，約兩成高資產客群已實際導入相關服務。隨亞洲資產管理中心高雄專區開放家族辦公室與保費融資等高端金融服務，中信銀行透過整合境內外資源與跨領域專業團隊，協助客戶建立家族憲章與結構化傳承機制，打造長期治理藍圖。

Alexander分享「美國家族企業成功策略與實踐」及「家族企業競爭優勢」兩大主題。在美國能傳承至第四代以上且仍由創始家族掌控企業僅約3%，多數失敗源於信任不足與溝通斷層等「家族功能失調」。成功案例則從創業初期即深耕企業文化、資源配置與治理制度三大面向，他並以百年企業J.M. Huber為例，說明其透過專業董事會、資訊透明與跨世代教育，成功傳承至第六代。

他強調，家族企業在長期經營視野、員工承諾與跨世代人脈網絡等無形資產上具備先天優勢，只要建立良好治理文化，便能轉化為可持續的競爭力。論壇最後安排Alexander與楊子宏、翁詩涵深入剖析台灣家族企業在傳承治理與財富管理上痛點與機會，帶來具前瞻性策略思考。