新台幣將改版 描繪台灣之美

新台幣將迎來24年來首次大改版，中央銀行昨（27）日宣布啟動新台幣紙鈔改版作業，最快於主題確定後兩年半內發行，新台幣鈔券改版將以「台灣之美」作為系列主題。央行發行局長鄧延達表示，央行希望採循序漸進方式改版，不同面額（如100元、500元、1,000元）以約半年至一年間隔陸續推出。

央行擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，民意徵詢結束後，將由諮詢委員會開會討論並作成結論，對外說明。

鄧延達表示，央行期望於上半年活動結束後，盡速彙整意見並確定。是否五種面額皆改版，將由「新台幣鈔券主題諮詢委員會」討論決定，並向民眾與立法院報告。

新鈔印製成本，依央行去年10月23日向立法院報告，新版鈔券初估每張成本約5元，較現行增加1.5元。至於總成本暫難估算。

另外春節將至，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行（2801）、台企銀及中華郵政公司等八家金融機構，選定455家分行或郵局為2026年指定兌鈔地點。

新鈔兌換日程訂於2月9日至2月13日，計五個營業日。上述期間，七家銀行372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

