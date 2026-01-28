外幣保單新契約保費 躍進
金管會統計，去年截至11月底，壽險業外幣保單新契約保費收入折合新台幣約3,766.38億元，年成長34％，占整體新契約保費比重約41.6％，年增3.67個百分點，其中又以美元傳統型保單貢獻金額最高，美元投資型保單則成長六成扮演主要成長動能。
保險局表示，受惠於壽險公司的商品策略和銷售力道強勁，除刺激新契約保費收入成長，還能改善資產負債的幣別錯配問題。
保險局副局長蔡火炎指出，外幣傳統型保單新契約保費收入共3,141.25億元，年增32％，外幣投資型保單新契約保費為625.13億元，年增47%。
去年前11月累計外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入的41.6％，回顧2019至2024年占比分別為40.15％、54.07％、57.29％、54.61％、39.41％和37.93％，因保單通常仰賴招攬，保險公司的商品策略會大幅影響銷售成果，近一年外幣保單新契約占比上升，也可改善保險公司資產負債幣別錯配問題。
蔡火炎表示，外幣傳統型保單方面，美元保單新契約保費約100.09億美元，年增37％，11月單月也比10月銷售更佳，主因是壽險商品策略和促銷力道較強，推動買氣上升；澳幣保單新契約保費約1.49億澳元，僅年增1％變化不大；人民幣保單新契約保費約0.37億人民幣，年增54%，主因也是壽險公司的銷售推動所致。
整體外幣傳統型保單新契約保費銷售前三名為國泰人壽、富邦人壽和新光人壽。
外幣投資型保單方面，蔡火炎說明，美元保單新契約保費19.09億美元，年增60％，主因是壽險公司與銀行通路積極推廣，但受美國貨幣政策不確定性影響，11月單月銷售比10月略微下滑；澳幣保單新契約保費1.01億澳元，年減36%，反映市場觀望情緒與信心下降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言