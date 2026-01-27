看好基礎建設發展 國壽5,000萬美元買進 KKR 基金

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰金控（2882）代子公司國泰人壽公告，27日認購「KKR Global Infrastructure Investor V（USD）SCSp」基礎建設基金，認購金額為5,000萬美元，是以美元計價、涵蓋各國基礎建設可分散風險。

國壽看好基礎建設發展，該投資依《保險法》規定，作為壽險資金運用的一環，並經內部決議通過。

從整體投資結構來看，截至目前為止，國壽依相關規定列示的有價證券投資，含該投資之有價證券占公司最近期財務報表總資產比率達76.27%，占歸屬母公司業主權益比率為922.08%，最近期財報營運資金為新台幣4,320.29億元。

