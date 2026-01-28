拚亞資中心 四家國銀資產管理規模突破百億元

金管會打造台灣成為亞資中心，金融業積極爭搶億元級富豪生意，目前包括中信、台北富邦、玉山、第一銀行等，四家資產管理規模衝破百億元。其中，北富銀更突破200億元。

北富銀提供專區業務項目包含四大方向，專區申辦客戶數已逾200人、合計管理資產（AUM）達200億元。中信銀聚焦家族辦公室、未具證境外基金、金融資產投資組合貸款、保費融資等，目前AUM已突破百億元大關。

玉山銀未來的發展方向將持續擴展私募市場產品線、高資產顧客專屬金融資產融資方案（PB loan+）、從稅務諮詢到家辦服務；預計推出家族治理服務，協助顧客打造家族永續溝通與共識凝聚平台。串連台港星三地私銀平台、以及組成獨特雙核團隊，成員包含企業金融關係經理與私人銀行顧問，深度理解顧客需求並提供綜合性解決方案。

國泰世華銀行聚焦「境內外資產配置」、「財務投融資工具」及「家族辦公室諮詢」等領域，引進創新金融商品，協助客戶掌握全球市場脈動、接軌國際。

公股行庫部分，第一銀行未具證投信性質境外基金承作量逾千萬美元，基金質借承作量逾8億元，家族辦公室客戶數突破20戶，帶動專區業務成長，專區客戶數逾百戶且AUM突破百億元。

兆豐銀行截至目前，在亞資中心專區試辦的業務涵蓋國際金融及高資產業務，主要包括高資產客戶以信託方式指定購買未上架的金融商品、以自益特定金錢信託受益權為擔保的質借業務等。

（系列四之二）